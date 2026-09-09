Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Президент «Барселони» приголомшив цілями гранда на сезон

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Президент «Барселони» приголомшив цілями гранда на сезон
Жоан Лапорта здивував розмахом амбіцій
фото: EFE

Функціонер вирішив замахнутися на квадрупл у новій кампанії

Очільник іспанської «Барселони» Жоан Лапорта озвучив завдання перед командою у сезоні 2026/27. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Mundo Deportivo.

Президент «блаугранас» прагне, щоб підопічні Гансі Фліка завоювали всі можливі трофеї у новому змагальному році. «Барса» змагатиметься на внутрішній (Ла Ліга, Кубок і Суперкубок Іспанії) та європейській (Ліга чемпіонів) аренах. У минулій кампанії гранд виграв два титули.

«Наша мета – втретє поспіль виграти чемпіонат, що буде видатним досягнення. Наша ціль – зберегти за собою звання королів Кубка, що теж було би дуже добре. Наша мета – виграти Суперкубок, щоб заявити про себе посеред сезону та продемонструвати, що ми тут для того, щоб спробувати виграти чемпіонат», – заявив Лапорта.

Водночас функціонер підтвердив, що Ліга чемпіонів – головна ціль «Барси» в новому сезоні. Востаннє «блаугранас» тріумфували в турнірі за підсумками сезону 2014/15. Тоді з командою працював Луїс Енріке.

«І, звісно, цьогоріч ми хочемо виграти Лігу чемпіонів. Якщо ви запитаєте, чи це наше головне завдання, то я відповім «так», – резюмував Лапорта.

«Барселона» розпочне виступи в основному раунді головного єврокубка протистоянням із роттердамським «Феєнордом» 9 вересня. Також у загальному етапі турніру суперниками каталонців будуть стамбульський «Галатасарай», французький ПСЖ, бірмінгемська «Астон Вілла», бакинський «Сабах», англійський «Манчетер Сіті», лісабонський «Спортінг» та італійський «Комо». У півфіналі же Суперкубка Іспанії 2 лютого 2027 року «Барса» зустрінеться з мадридським «Атлетіко».

До слова, нещодавно ексоборонець «Барселони» Рафа Маркес офіційно став керманичем збірної Мексики. Він готуватиме національну команду до кваліфікації перед ЧС-2030. Досі він був асистентом головного тренера.

Нагадаємо, раніше «Барселона» остаточно відпустила занепалого вундеркінда в чемпіонат Франції. «Монако» активував опцію викупу нападника Ансу Фаті. Минулий сезон він провів у княжому клубі на правах оренди.

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів ФК Барселона Ла Ліга

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ентоні Гордон освоївся на «Камп Ноу»
Новачок «Барселони» повторив давнє досягнення Мессі
7 вересня, 14:57
«Барселона» завоювала два з трьох внутрішніх трофеїв минулого сезону
«Барселона» оголосила про рекодні прибутки у історії клубу
3 вересня, 21:41
Габріель Жезус перейшов з «Арсенала» до «Барселони»
«Барселона» оголосила про підписання контракту з нападником «Арсенала»
1 вересня, 16:41
Фанати «Барселони» вирішили підтримати вболівальника «Ельче», який постраждав від дій поліції
Фанати «Барселони» влаштували акцію проти поліції на матчі з «Атлетіком»
28 серпня, 10:37
Хуліан Альварес прагне перейти до іншого іспанського клубу
Фанати «Атлетіко» освистали Хуліана Альвареса через можливий перехід до «Барселони»
25 серпня, 00:45
Гаві залишився в обоймі Гансі Фліка
Чемпіон світу з «Барселони» уникнув важкої травми на старті сезону
24 серпня, 15:44
Попри підписання, Родрі найближчим часом не зможе дебютувати за «Барселону» через травму
Гучний трансфер літа: Родрі став гравцем «Барселони»
18 серпня, 22:49
Карім Адеємі став гравцем «Барселони»
«Барселона» офіційно підписала контракт із зірковим німцем
23 липня, 15:06
Френкі де Йонг потрапив у лазарет команди
Провідний хавбек «Барселони» повернувся із Чемпіонату світу з важкою травмою – ЗМІ
14 липня, 18:22

Новини

Жорстоке пограбування Доннарумми та його вагітної дівчини: стали відомі деталі злочину
Жорстоке пограбування Доннарумми та його вагітної дівчини: стали відомі деталі злочину
Перший бал «Шахтаря», розгроми від «Манчестер Юнайтед» та «Баварії». Яким було завершення першого туру Ліги чемпіонів
Перший бал «Шахтаря», розгроми від «Манчестер Юнайтед» та «Баварії». Яким було завершення першого туру Ліги чемпіонів
«Баварія» розгромила «Буде/Глімт» у заключному матчі першого тижня Ліги чемпіонів
«Баварія» розгромила «Буде/Глімт» у заключному матчі першого тижня Ліги чемпіонів
Головний тренер «Барселони» назвав свого фаворита на «Золотий м'яч»
Головний тренер «Барселони» назвав свого фаворита на «Золотий м'яч»
«Шахтар» оформив бойову нічию з ПСВ на старті Ліги чемпіонів
«Шахтар» оформив бойову нічию з ПСВ на старті Ліги чемпіонів
«Шахтар» розпочав виступи в Лізі чемпіонів позитивним результатом із ПСВ
«Шахтар» розпочав виступи в Лізі чемпіонів позитивним результатом із ПСВ

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
368K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 вересня: ситуація на фронті
150K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 вересня 2026
107K
Тимчасова слідча комісія доручила поліції доставити представників фонду, де заброньований Федоров
95K
Російські ЗМІ оприлюднили фейковий «мирний план Трампа»
81K
Кремль заявив про готовність до миру, але назвав п’ять вимог
81K
Трамп озвучив Путіну крайній термін для завершення війни в Україні – Кремль

Новини

Міноборони запустило автоматичне виключення з військового обліку за віком
Сьогодні, 12:51
Екоактивісти у Німеччині подали до суду через проєкт із «Росатомом»
Сьогодні, 12:23
Російські атаки залишили без світла споживачів у семи областях
Сьогодні, 11:51
Португалія підтримала використання російських активів для України
Сьогодні, 11:33
Єврокомісар Кубілюс відкрив першу Раду Альянсу дронів ЄС-Україна
Сьогодні, 11:13
85 років від дня народження Івана Плюща: найвідоміші афоризми політика
Сьогодні, 10:28

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua