Президент «Барселони» приголомшив цілями гранда на сезон

Функціонер вирішив замахнутися на квадрупл у новій кампанії

Очільник іспанської «Барселони» Жоан Лапорта озвучив завдання перед командою у сезоні 2026/27. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Mundo Deportivo.

Президент «блаугранас» прагне, щоб підопічні Гансі Фліка завоювали всі можливі трофеї у новому змагальному році. «Барса» змагатиметься на внутрішній (Ла Ліга, Кубок і Суперкубок Іспанії) та європейській (Ліга чемпіонів) аренах. У минулій кампанії гранд виграв два титули.

«Наша мета – втретє поспіль виграти чемпіонат, що буде видатним досягнення. Наша ціль – зберегти за собою звання королів Кубка, що теж було би дуже добре. Наша мета – виграти Суперкубок, щоб заявити про себе посеред сезону та продемонструвати, що ми тут для того, щоб спробувати виграти чемпіонат», – заявив Лапорта.

Водночас функціонер підтвердив, що Ліга чемпіонів – головна ціль «Барси» в новому сезоні. Востаннє «блаугранас» тріумфували в турнірі за підсумками сезону 2014/15. Тоді з командою працював Луїс Енріке.

«І, звісно, цьогоріч ми хочемо виграти Лігу чемпіонів. Якщо ви запитаєте, чи це наше головне завдання, то я відповім «так», – резюмував Лапорта.

«Барселона» розпочне виступи в основному раунді головного єврокубка протистоянням із роттердамським «Феєнордом» 9 вересня. Також у загальному етапі турніру суперниками каталонців будуть стамбульський «Галатасарай», французький ПСЖ, бірмінгемська «Астон Вілла», бакинський «Сабах», англійський «Манчетер Сіті», лісабонський «Спортінг» та італійський «Комо». У півфіналі же Суперкубка Іспанії 2 лютого 2027 року «Барса» зустрінеться з мадридським «Атлетіко».

До слова, нещодавно ексоборонець «Барселони» Рафа Маркес офіційно став керманичем збірної Мексики. Він готуватиме національну команду до кваліфікації перед ЧС-2030. Досі він був асистентом головного тренера.

Нагадаємо, раніше «Барселона» остаточно відпустила занепалого вундеркінда в чемпіонат Франції. «Монако» активував опцію викупу нападника Ансу Фаті. Минулий сезон він провів у княжому клубі на правах оренди.