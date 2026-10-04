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Оренда стала непідйомною: Іспанію охопили масові протести

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Оренда стала непідйомною: Іспанію охопили масові протести
Акція за захист орендарів у Мадриді, 3 жовтня
фото: Reuters

Профспілка орендарів заявила, що оголосить загальний страйк

У суботу, 3 жовтня, десятки тисяч іспанців вийшли на вулиці Мадрида й інших міст, вимагаючи від влади дієвих заходів проти виселень і дорожнечі житла. Акції відбулися після того, як парламент відхилив урядові декрети на захист орендарів. Про це «Главком» пише з посиланням на Reuters.

Скільки людей вийшло на вулиці

Акції пройшли щонайменше в 50 містах. Кількість учасників у Мадриді оцінюють по-різному: уряд назвав близько 70 тис., а Профспілка орендарів – приблизно 500 тис. У більшості міст протести минули мирно, а напруга виникла у Валенсії. Окремо в центрі Мадрида на площі Пуерта-дель-Соль уже тиждень працює наметовий табір.

Оренда стала непідйомною: Іспанію охопили масові протести фото 1
фото: Reuters

Організатори вимагають, зокрема, знизити орендну плату на 50%, запровадити безстрокові договори оренди та вилучати житло у фондів-«стерв’ятників». Речниця Профспілки орендарів Валерія Раку заявила, що загальний страйк оголосять після переговорів з іншими профспілками. За її словами, «вісім днів сили народу можуть досягти більше, ніж вісім років прогресивного уряду».

Оренда стала непідйомною: Іспанію охопили масові протести фото 2
фото: ЕРА

Парламент відхилив урядові декрети

2 жовтня Конгрес депутатів, нижня палата іспанського парламенту, відхилив два декрети уряду Педро Санчеса. Проти проголосували партії Junts, Народна партія та Vox. Міністерка житлової політики Ісабель Родрігес запропонувала Junts перетворити документи на законопроєкт, але ті відмовилися. За словами депутатки Junts, декрети лише змусять власників виводити житло з ринку оренди, а тому підніматимуть ціни. У Народній партії наполягають, що житло стане доступнішим, якщо будувати більше, а не видавати надзвичайні декрети.

Уряд пропонував, зокрема:

  • заборонити виселення вразливих орендарів до 2030 року;
  • на два роки продовжити чинні договори оренди, які спливають до 31 грудня 2028 року;
  • заборонити фондам-«стерв’ятникам» купувати житло до 2028 року;
  • посилити правила сезонної та кімнатної оренди;
  • запровадити податкові стимули для орендодавців.

Декрети з’явилися після хвилі обурення через виселення 87-річної жінки в Мадриді. Після поразки в парламенті іспанські медіа повідомили, що Санчес може оголосити дострокові вибори в листопаді й стежитиме за масштабом протестів. Його офіс наголошує, що рішення не ухвалено.

Оренда стала непідйомною: Іспанію охопили масові протести фото 3
фото: Reuters

Чому ціни на житло так зросли

Орендна плата в Іспанії за десять років зросла майже вдвічі (ще торік «Главком» писав про 80%). Серед причин називають дефіцит помешкань, високу вартість будівництва та бум короткострокової туристичної оренди. За оцінкою Банку Іспанії, країні бракує близько 700 тис. квартир.

Європейська комісія також готує нові правила для платформ на кшталт Airbnb: у вересні «Главком» повідомляв, що місцева влада отримає більше можливостей обмежувати оренду в районах із дефіцитом житла.

Нагадаємо, ще на початку 2025 року Санчес запропонував запровадити 100% податок на купівлю нерухомості для покупців із країн поза ЄС. Це мало стати частиною плану боротьби з житловою кризою.

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Теги: Іспанія протест житло страйк влада Педро Санчес оренда

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