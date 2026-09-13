Американець за €310 тисяч купив покинуте іспанське село

Підприємець планує відновити 44 будинки, школу, церкву, бар та колишні казарми

Громадянин США Джейсон Лі Бекквіт придбав закинуте іспанське село Сальто-де-Кастро в провінції Самора за €310 тисяч. Американець має намір перетворити його на туристично-житловий комплекс. Як інформує «Главком», про це повідомляє видання El País.

Село Сальто-де-Кастро заснувала 1946 року енергетична компанія Iberdrola як прихисток для працівників місцевої ГЕС та їхніх родин. Коли ж 1989 року звідси виїхали останні мешканці та закрився пост Цивільної гвардії, поселення спорожніло, поступово руйнуючись під впливом часу та дій вандалів.

Відтоді село неодноразово переходило з рук у руки. У 2000 році його викупила приватна особа, а у 2022-му за €300 тисяч придбав підприємець із Толедо, проте вже за рік його компанія згорнула проєкт відновлення. Занедбане селище знову виставили на продаж – аж поки ним не зацікавився покупець зі США.

Бекквіт зізнається, що закохався в цей регіон, називає його раєм і разом із дружиною вже оселився неподалік, плануючи згодом переїхати безпосередньо до Сальто-де-Кастро.

«Ми щойно зробили величезний крок уперед», – написав американець в Instagram, повідомивши про офіційне схвалення проєкту Міністерством промисловості й туризму Іспанії.

За словами підприємця, він планує відновити 44 будинки, школу, церкву, бар та колишні казарми Цивільної гвардії. Стартовий етап робіт охопить головний корпус із готельними номерами, ресторан, рецепцію, басейн, а також зони для відпочинку з мангалами й барбекю. Старовинну церкву новий власник мріє перетворити на простір для особливих подій.

«Це буде місце, яким зможуть насолоджуватися всі, незалежно від бюджету», – запевняє він.

Загальна вартість ревіталізації села може сягнути шести мільйонів євро. Бекквіт активно шукає міжнародних інвесторів, а також розраховує на субсидії від іспанського уряду та Євросоюзу.

Утім, ставлення до проєкту неоднозначне. Якщо мер сусідньої Фонфрії та колишні мешканці села підтримують ідею з ентузіазмом, то екологи занепокоєні впливом майбутнього будівництва на природний парк Аррібес-дель-Дуеро, визнаний ЮНЕСКО та включений до мережі Natura 2000. Як зазначають іспанські журналісти, майбутнє Сальто-де-Кастро залежатиме від балансу між збереженням довкілля, економічною доцільністю та туристичним плануванням.

Іспанія вже не вперше приваблює охочих оселитися в глибинці за копійки. Місцева влада однієї з громад за дві години їзди від Мадрида пропонувала ділянки практично задарма, аби зупинити відтік населення з вимираючого села. Водночас для покупців діє низка суворих зобов'язань.

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