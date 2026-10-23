«Полісся» – «Оболонь». Прогноз і анонс на матч 10 туру УПЛ

«Поліські вовки» проекзаменують черговий столичний колектив

Сьогодні, 23 жовтня, житомирське «Полісся» зустрінеться з київською «Оболонню» у рамках 10-го туру української Прем'єр-ліги 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Полісся» – «Оболонь»

Лідером симпатій на 11:25 23 жовтня стала команда Руслана Ротаня, стверджують фахівці GGBET. На ймовірний успіх житомирян виставлено коефіцієнт 1,22. Зате потенційну перемогу «пивоварів» оцінено кефом 15,50. На підсумкову нічию запропоновано бал 6,60. Натомість на бойову мирову (1:1) закладено коефіцієнт 10,50. Тим часом на тотал більше 3,0 виставлено кеф 2,33.

Передматчевий стан команд

«Полісся» після міжнародної паузи розписало нічию з чернівецькою «Буковиною» (2:2). Голами відзначилися півзахисник Дахновський та оборонець Бусько. А от у неділю житомиряни в меншості розібралися з київським «Динамо» (3:1). Хет-трик оформив форвард Краснопір.

«Оболонь» же спершу не змогла завершити протистояння з криворізьким «Кривбасом» через тривалу повітряну тривогу. Після першого тайму кияни ведуть (1:0) завдяки голу нападника Суханова. Минулого тижня «пивовари» переграли рівненський «Верес» (2:0). М'ячі забили хавбеки Кулаковський та Мединський.

Реклама. 21+ «Вовки» знову виходять на поле – попереду ще один футбольний вечір і нова боротьба за очки в УПЛ. GGBET, офіційний спонсор ФК «Полісся», підтримує команду та всіх, хто живе грою разом із нею. Вболівай за житомирян разом із GGBET. Все буде GG!

Історія очних зустрічей

Раніше суперники зіграли шість матчів у Прем'єр-лізі. Перевага на боці «поліських вовків» – чотири перемоги проти однієї. Ще один поєдинок завершився нічиєю.

У минулому сезоні житомиряни розгромили «пивоварів» на виїзді (4:0). Забиті м'ячі до свого активу записали півзахисник Андрієвський, вінгер Велетень, оборонець Чоботенко та нападник Гайдучик. А потім «Полісся» оформило домашню перемогу (3:1). Цього разу дубль зробив центрбек Сарапій, а ще один гол додав вінгер Гуцуляк. «Оболонь» відповіла забитим м'ячем нападника Третьякова.

Де дивитися матч «Полісся» – «Оболонь»

Наживо поєдинок покаже канал UPL.TV. Він доступний на великих OTT-платформах і в провідних кабельних мережах України. Онлайн-відеотрансляція зустрічі запланована на 13:00 за київським часом.