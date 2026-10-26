«Золотий м'яч» 2026 був відкладений на пів години: причина перенесення

Церемонію у Лондоні не вдалося почати вчасно

Церемонія вручення «Золотого м’яча» 2026 року розпочнеться на 30 хвилин пізніше, ніж було заплановано – о 22:30 за Києвом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Sun.

Урочисту подію мали розпочати о 20:00 за британським часом (22:00 за Києвом) у театрі London Palladium, однак початок перенесли на 20:30. На місці оголосили про затримку та перепросили в присутніх за незручності. «Щиро перепрошуємо та дякуємо за ваше терпіння. Церемонія розпочнеться о 20:30», – пролунало в залі.

Двері для вболівальників відкрили о 18:30, а представники медіа зайняли свої місця о 19:15. Водночас на момент оголошення про перенесення в театрі залишалося чимало вільних місць, зокрема на нижніх ярусах.

Затримка могла бути пов’язана зі складною ситуацією біля театру та скупченням людей. На момент оголошення про перенесення початку церемонії червоною доріжкою ще не пройшли кілька головних претендентів на нагороду. До прикладу, серед тих, хто ще не прибув на захід, були форвард «Баварії» Гаррі Кейн, нападник «Реала» Кіліан Мбаппе та зірка «Барселони» Ламін Ямаль, які є трьома головними фаворитами церемонії.

Нагадаємо, що сайт «Золотого м'яча» випадково проспойлерив переможців церемонії. Як повідомляє USA Today, уболівальники виявили на сайті премії заздалегідь підготовлені статті про тріумф кожного з трьох футболістів. Зокрема, матеріал про Гаррі Кейна мав заголовок: «Гаррі Кейн виграв «Золотий м’яч» 2026 року. Найкращі та найважливіші голи з його сезону, у якому він забив 61 м’яч». На сторінці, присвяченій Ламіну Ямалю, йшлося про його перемогу в номінації та встановлення безпрецедентного рекорду. А текст про Кіліана Мбаппе підкреслював його стабільність на найвищому рівні.