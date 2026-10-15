«Реал» вирвав перемогу в «Роми» в матчі Ліги чемпіонів із сімома голами

На «Стадіо Олімпіко» команди влаштували гольову перестрілку

Мадридський «Реал» здобув вольову перемогу над «Ромою» у виїзному матчі другого туру Ліги чемпіонів сезону 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Хід гри

На «Стадіо Олімпіко» команди влаштували гольову перестрілку, а вирішальний м'яч мадридці забили наприкінці зустрічі – 4:3.

Господарі активніше розпочали поєдинок і на 20-й хвилині вийшли вперед завдяки удару Мартена де Рона. М’яч після рикошету дезорієнтував Тібо Куртуа. Однак уже за п’ять хвилин Кіліан Мбаппе відновив рівновагу, також скориставшись рикошетом після удару з-за меж штрафного майданчика.

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Після перерви «Рома» знову перехопила ініціативу. Доніелл Мален двічі вразив ворота мадридців – на 51-й та 57-й хвилинах, забезпечивши господарям перевагу 3:1.

«Реал» опинився на межі поразки, але зумів переломити перебіг зустрічі завдяки вдалим замінам. На 83-й хвилині Карлос Еспі скоротив відставання, а ще за дві хвилини Ендрік зрівняв рахунок – 3:3.

Крапку в драматичному протистоянні поставив Антоніо Рюдігер, який забив четвертий гол «Реала» на 90-й хвилині. Мадридці вирвали перемогу з рахунком 4:3, відігравшись після відставання у два м’ячі.

Ліга чемпіонів. Етап ліги. Другий тур (14 жовтня)

«Рома» – «Реал» 3:4

Голи: Де Рон, 20, Мален, 51, 57 – Мбаппе, 25, Еспі, 83, Ендрік, 85, Рюдігер, 90.

Ліга чемпіонів. Турнірна таблиця

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