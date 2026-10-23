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Дебютний гол від Тутєрова та провал «Мілана»: результати третього туру Ліги Європи 2026/27

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Дебютний гол від Тутєрова та провал «Мілана»: результати третього туру Ліги Європи 2026/27
Тимур Тутєров врятував «Сандерленд» від поразки
фото: ФК «Сандерленд»

21-річний українець відзначився швидким голом за «Сандерленд»

Завершився третій тур другого за значенням клубного турніру континенту – Ліги Європи. Про основні події ігрового дня в цьому огляді повідомив «Главком»

Блискавичний гол від Тимура Тутєрова

Український нападник Тимур Тутєров яскраво заявив про себе у виїзному матчі англійського «Сандерленда» проти польського «Леха». Форвард вразив ворота суперника вже на другій хвилині поєдинку, вивівши свою команду вперед і подарувавши гостям надію на легкий вечір.

Проте втримати переможний рахунок англійцям не вдалося. Після перерви «Лех» активізувався, і на 70-й хвилині Бенгтссон відзначився забитим м'ячем, встановивши остаточний нічийний результат 1:1.

Вилучення воротаря «Мілана» у матчі з «Борнмутом»

Дещо кращим за своїх англійських колег виявився матч у Лізі Європи у «Борнмута». Клуб захопив ініціативу з перших хвилин: спершу Клюйверт відкрив рахунок на 7-й хвилині, а на 32-й Таверньє подвоїв перевагу англійців.

Спроби «Мілана» організувати камбек суттєво ускладнилися після прикрого епізоду за участі голкіпера Майка Меньяна. Воротар «Мілана» отримав червону картку за те, що вдарив Тайлера Адамса кулаком, залишивши команду в меншості. Скориставшись чисельною перевагою, у другому таймі Адлі остаточно закріпив тріумф «Борнмута», забивши третій гол.

«Динамо» Загреб втратило перевагу у два голи та програло «Неймегену»

Загребське «Динамо» зазнало прикрої та болючої домашньої поразки від нідерландського «Неймегена». Хорватська команда потужно провела середину першого тайму: дубль Бельо на 33-й та 37-й хвилинах дозволив господарям повести 2:1.

Проте втримати перевагу до перерви не вдалося, бо Лінссен зрівняв рахунок на 45-й хвилині. У другому таймі гості відносно швидко перехопили ініціативу: той же Лінссен оформив дубль на 54-й хвилині, а Чері на 80-й остаточно поставив крапку в матчі, позбавивши загребців шансів на порятунок.

Наступний тур Ліги Європи пройде 5 листопада. А з усіма результатами третього ігрового тижня можна ознайомитися нижче. 

Ліга Європи 2026/27. Етап ліги. Третій тур

«Арарат-Вірменія» – АЗ 0:4 (0:2)

  • Голи: Бюсков (21), Пататі (27, 76), Мердінг (79)

«Динамо» Загреб – «Неймеген» 2:4 (2:2)

  • Голи: Бельо (33, 37) – Бішоф (25), Лінссен (45, 54), Чері (80)

«Лех» – «Сандерленд» 1:1 (0:1)

  • Голи: Бенгтссон (70) – Тутєров (2)

ОФІ – «Баєр» 0:2 (0:2)

  • Голи: Гофманн (35, 38)

«Юніон» – «Хапоель Беер-Шева» 4:0 (1:0)

  • Голи: Флоруц (45+1), Гільєрме Сміт (60, 81), Акіно (77)

«Ференцварош» – «Торреенсе» 4:1 (1:1)

  • Голи: Деле (20), Гомес (58), Мохамед (автогол, 80), Лістеш (89) – Посо Герреро (23)

«Штурм» – Марсель – 1:0 (1:0)

  • Голи: Діакіте (13)

«Ювентус» – «Ренн» 2:2 (1:2)

  • Голи: Челік (5), Вольтемаде (67) – Тамарі (15), Діа (43)

«Бешикташ» – «Кристал Пелес» 2:2 (1:0)

  • Голи: Ндіді (45+2), Олайтан (73) – Піно (51), Матета (55)

«Борнмут» – «Мілан» 3:0 (2:0)

  • Голи: Клюйверт (7), Таверньє (32), Адлі (84)

«Вікторія Пльзень» – «Левскі» 1:2 (0:1)

  • Голи: Кабонго (62) – Евертон Бала (44), Рейналдо (66)

«Гоффенгайм» – «Ліон» 3:0 (1:0)

  • Голи: Крамарич (45+4), Дагім (49), Гложек (83)

«Ліллестрем» – «Реал Сосьєдад» 0:6 (0:3)

  • Голи: Гомес (25, 27), Сучич (33, 72), Оскарссон (64), Захарян (80)

«Олімпіакос» – «Спарта» 1:0 (0:0)

  • Голи: Гонсалес (78)

«Омонія» – «Бенфіка» 1:4 (1:1)

  • Голи: Какуліс (42) - Него (автогол, 14), Павлідіс (49), Аурснес (76), Престіанні (85)

«Селтік» – «Сельта» 1:2 (0:0)

  • Голи: Баур (47) – Родрігес (68, 71)

«Цельє» – «РБ Зальцбург» 2:2 (0:1)

  • Голи: Крамер (50), Кучис (90) – Кітано (9), Ліндстрем (46)

«Ягеллонія» – «Андерлехт» 0:3 (0:1)

  • Голи: Цветкович (21), Віклер (72), Оніа Секе (80)

Турнірна таблиця

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що під час другого ігрового тижня був встановлений особливий рекорд для італійського футболу

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Теги: Ліга Європи футбол ФК Мілан ФК Лех (Познань) ФК Динамо (Загреб)

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