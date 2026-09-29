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Чемпіон світу-2018 анонсував завершення футбольної кар'єри

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Чемпіон світу-2018 анонсував завершення футбольної кар'єри
Олів'є Жиру тріумфував на Чемпіонаті світу 2018
фото: EFE

Колишній рекордсмен збірної Франції готується до зміни діяльності

Форвард французького «Лілля» Олів'є Жиру повісить бутси на цвях наступного літа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на L'Equipe.

Нападник 30 вересня святкуватиме 40-річчя. Контракт ветерана з «догами» розрахований до кінця сезону. Жиру навряд продовжуватиме договір із «Ліллем».

«Думаю, що це, найімовірніше, мій останній сезон у статусі гравця, тож насолоджуюся кожною миттю», – заявив форвард.

Жиру в нинішньому сезоні провів шість матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав один гол. У 2011-2024 роках нападник захищав кольори національної команди Франції та побив рекорд Тьєррі Анрі за голами (137 поєдинків, 57 м'ячів), який згодом перевершив Кіліан Мбаппе.

До слова, ФІФА оцінить чергове розширення Чемпіонату світу. Розгляд питання підтвердив президент організації Джанні Інфантіно. На наступний Кубок світу можуть поїхати 64 національні команди.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга 1 ФК «Лілль» Олів'є Жиру

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