«Барселона» – «Феєнорд». Прогноз і анонс на матч першого туру основного раунду Ліги чемпіонів

Команди відкриватимуть програму вечора

Сьогодні, 9 вересня 2026 року, іспанська «Барселона» на стадіоні «Камп Ноу» прийме роттердамський «Феєнорд» у поєдинку першого туру основного раунду Ліги чемпіонів 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Барселона» – «Феєнорд»

Шанси чемпіона Іспанії на 11:55 9 вересня виглядають значно привабливішими, стверджують букмекери GGBET. На ймовірну перемогу «блаугранас» запропоновано коефіцієнт 1,08. Зате на потенційну звитягу нідерландського гранда виставлено кеф 31,46. На нічию за підсумком 90 хвилин закладено бал 13,41. Тим часом безгольову нічию (0:0) оцінено коефіцієнтом 15,41. Натомість на тотал менше 2,5 запропоновано кеф 5,41.

Передматчевий стан команд

«Барселона» в новому сезоні стартувала з чотирьох перемог у Ла Лізі. Зокрема, два тижні тому підопічні Гансі Фліка розібралися з мадридським «Райо Вальєкано» (5:2). По дублю оформили нападник Рафінья і вінгер Ямаль, а ще один забитий м'яч виявився автоголом оборонця Лежена. А минулої неділі каталонці розтрощили «Валенсію» (5:0). Голами відзначилися ті ж Ямаль (дубль) і Рафінья, а їхній заспів підтримали хавбеки Лопес і Педрі.

Без поразок іде й «Феєнорд». Щоправда, команда Джованні ван Бронкхорста в Ередивізі тричі перемогла та два матчі звела внічию. Два тижні тому роттердамці розійшлися миром із «Ден Гаагом» (2:2). Забиті м'ячі до свого активу записали вже проданий форвард Уеда та вінгер Хадж Мусса. Зате минулої суботи віцечемпіон Нідерландів здолав «Неймеген» (3:1). Голи оформили хавбек Зехіел, а також нападники Валенте та Схакен.

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Орієнтовні склади команд

«Барселона»: Ж. Гарсія – Кунде, Кубарсі, Мартін, Еспарт – Родрі, Педрі – Ямаль, Лопес, Гордон – Рафінья

«Феєнорд»: Ернст – Рід, Сен Жюст, Ватанабе, Мармоль – Ванхаутте, Зехіел, Таргаллін – Діарра, Феррі, Валенте

Історія очних зустрічей

Турнірні шляхи суперників перетиналися лише одного разу. Команди зустрілися в 1/8 фіналу Кубка чемпіонів 1974/75. Матч у Роттердамі завершився нічиєю (0:0). Натомість вдома «Барса» розгромила нідерландський гранд (3:0). Хет-трик у тому поєдинку оформив нападник Решак, а триразовий володар «Золотого м'яча» Кройф у протистоянні зі співвітчизниками віддав три результативні передачі.

Де дивитися матч «Барселона» – «Феєнорд»

Наживо поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 19:45 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 2».