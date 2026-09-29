Найкращий бомбардир Чемпіонату світу 2010 продовжив контракт за океаном

Досвідчений футболіст визначився з майбутнім

Канадський «Ванкувер» пролонгував договір із нападником Томасом Мюллером. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Німець підписав контракт до літа 2027 року. Попередня угода Мюллера з «Вайткепс» була розрахована до 31 грудня. Він проводить другий сезон у Вищій лізі футболу США та Канади після понад півтора десятиліття у рідній «Баварії» з Мюнхена.

Мюллер у сезоні-2026 зіграв 32 поєдинки в усіх турнірах. До свого активу він записав 10 голів і шість результативних передач. Німецький нападник також узяв участь в Матчі всіх зірок МЛС.

Що відомо про Томаса Мюллера

Уродженець містечка Вайльгайм-ін-Обербаєрн, футболом почав займатися в напівпрофесіональному «Пелі». До структури «Баварії» потрапив у 10 років, а в першій команді «ротен» дебютував у сезоні 2008/09.

Мюллера вважають творцем нового амплуа – раумдойтера (нім. Raumdeuter – «шукач простору»). Такі футболісти не прив'язані до конкретної позиції на полі та постійно шукають вільні зони для відкривання у лінії атаці. За комунікабельність отримав прізвисько «Радіо Мюллер».

Досягнення Томаса Мюллера

Планетарної слави зажив на Чемпіонаті світу 2010. Німець здобув «Золотий бутс» найкращому бомбардиру турніру, завоював приз Найкращому молодому гравцеві Мундіалю та виборов бронзову нагороду зі збірною Німеччини. Згодом став чемпіоном світу (2014) та двічі виграв «бронзу» чемпіонатів Європи (2012, 2016).

На клубному рівні Мюллер завоював 13 титулів Бундесліги, виграв шість Кубків і вісім Суперкубків Німеччини, двічі тріумфував у Лізі чемпіонів, виграв два Суперкубки УЄФА та двічі переміг на Клубному чемпіонаті світу. Торік із «Ванкувером» він виграв канадський Чемпіоншип. У лавах німецької збірної нападник провів 131 поєдинок, у яких оформив 45 м'ячів.

До слова, ФІФА оцінить чергове розширення Чемпіонату світу. Розгляд питання підтвердив президент організації Джанні Інфантіно. На наступний Кубок світу можуть поїхати 64 національні команди.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.