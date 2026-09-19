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Ексоборонець «Манчестер Юнайтед» перебрався до Вищої ліги футболу США та Канади

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Ексоборонець «Манчестер Юнайтед» перебрався до Вищої ліги футболу США та Канади
Тайрелл Маласія опинився в МЛС
фото: IMAGO

Європеєць переїхав за океан у 27 років

Американський «Цинциннаті» оголосив про перехід оборонця Тайрелла Маласії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Нідерландець уклав із огайцями контракт до літа 2027 року. Сторони передбачили в договорі опцію продовження співпраці ще на сезон. «Помаранчево-синім» новачок дістався безкоштовно.

Влітку Маласія став вільним агентом. Англійський «Манчестер Юнайтед» не продовжив угоду з ним. На «Олд Траффорд» він перебрався у 2022 році, але закріпитися в лавах манкуніанців не зумів. На правах оренди оборонець виступав за ПСВ із нідерландського Ейндговена.

Маласія у минулому сезоні провів лише три поєдинки. Результативними діями він не відзначився. Також за плечима оборонця дев'ять матчів у складі збірної Нідерландів.

До слова, ФІФА оцінить чергове розширення Чемпіонату світу. Розгляд питання підтвердив президент організації Джанні Інфантіно. На наступний Кубок світу можуть поїхати 64 національні команди.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Major League Soccer (MLS)

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