У Харкові внаслідок російського обстрілу постраждав стадіон (фото)
Арена не приймала матчі з початку повномасштабної війни
Внаслідок російської атаки у Харковіпостраждав стадіон «Металіст». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Харкківьсої ОВА Олега Синєгубова.
Повідомляється про двох загиблих та вісьмох поранених.
Ворог для атаки застосував:
- 1 ракета;
- 3 РСЗВ;
- 1 БпЛА типу «Герань-2»;
- 2 БпЛА типу «Молнія»;
- 15 fpv-дронів;
- 23 БпЛА (тип встановлюється).
З початку повномашстабної війни стадіон «Металіст» не прийняв жодного офіційного матчу.
Раніше у місті Одеса в результаті російського обстрілу постражда стадіон «Чорноморець».
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