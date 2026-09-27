У Харкові внаслідок російського обстрілу постраждав стадіон (фото)

В Україні через російські обстріли постраждало 88 стадіонів

Арена не приймала матчі з початку повномасштабної війни

Внаслідок російської атаки у Харковіпостраждав стадіон «Металіст». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Харкківьсої ОВА Олега Синєгубова.

Повідомляється про двох загиблих та вісьмох поранених.

фото. Харківська ОВА

Ворог для атаки застосував:

1 ракета;

3 РСЗВ;

1 БпЛА типу «Герань-2»;

2 БпЛА типу «Молнія»;

15 fpv-дронів;

23 БпЛА (тип встановлюється).

З початку повномашстабної війни стадіон «Металіст» не прийняв жодного офіційного матчу.

Раніше у місті Одеса в результаті російського обстрілу постражда стадіон «Чорноморець».