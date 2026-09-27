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У Харкові внаслідок російського обстрілу постраждав стадіон (фото)

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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У Харкові внаслідок російського обстрілу постраждав стадіон (фото)
В Україні через російські обстріли постраждало 88 стадіонів
фото: Харківська ОВА

Арена не приймала матчі з початку повномасштабної війни

Внаслідок російської атаки у Харковіпостраждав стадіон «Металіст». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Харкківьсої ОВА Олега Синєгубова.

Повідомляється про двох загиблих та вісьмох поранених.

У Харкові внаслідок російського обстрілу постраждав стадіон (фото) фото 1
фото. Харківська ОВА

Ворог для атаки застосував: 

  • 1 ракета;
  • 3 РСЗВ;
  • 1 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 2 БпЛА типу «Молнія»;
  • 15 fpv-дронів;
  • 23 БпЛА (тип встановлюється).

З початку повномашстабної війни стадіон «Металіст» не прийняв жодного офіційного матчу.

Раніше у місті Одеса в результаті російського обстрілу постражда стадіон «Чорноморець».

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ війна росія

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