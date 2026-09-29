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Ветеран збірної України з футболу переніс операцію у Бельгії

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Ветеран збірної України з футболу переніс операцію у Бельгії
Руслан Маліновський опинився в лазареті
фото: ФК «Трабзонспор»

На досвідченого хавбека чекатиме реабілітація

Півзахисник турецького «Трабзонспора» Руслан Маліновський був прооперований через травму коліна. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Українцю зробили артроскопію – хірургічний метод лікування за допомогою маленького проколу шкіри. Причиною операції став поширений набряк кісткового мозку в лівому коліні. Втручання минуло успішно.

Незабаром Маліновський розпочне відновлення під наглядом лікарів «Чорноморських штормів». Орієнтовні терміни повернення хавбека наразі невідомі. Він не виходив на поле з кінця серпня.

Маліновський у нинішньому сезоні провів чотири поєдинки в усіх турнірах. Результативними діями українець відзначився. Влітку він уклав трирічний контракт із «Трабзонспором».

До слова, напередодні збірна України розписала нічию з Грузією у Тбілісі. Андреа Мальдера випустив напіврезервний склад. Матч завершився без голів.

Нагадаємо, раніше Україна переграла збірну Угорщини на старті Ліги націй. Переможний гол оформив форвард Сікан. Поєдинок «синьо-жовті» завершили в меншості через вилучення вінгера Назаренка.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Руслан Маліновський ФК «Трабзонспор» Суперліга

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