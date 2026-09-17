Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Кіліан Мбаппе пояснив, чому лише наполовину одягнув футболку на підтримку Сеути

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Кіліан Мбаппе пояснив, чому лише наполовину одягнув футболку на підтримку Сеути
Мбаппе: У світі є люди, які страждають і мені дуже боляче це бачити
фото: Getty Images

Мбаппе: Я не лише футболіст, а й людина

Нападник мадридського «Реалу» Кіліан Мбаппе розповів, чому приховав напис на футболці на підтримку жителів Сеути перед матчем із «Ельче». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AS.

«Я повністю солідарний із Сеутою та з усіма постраждалими. Тому що я не лише футболіст, а й людина. Але я також хотів звернути увагу і зробити жест на підтримку всіх мігрантів, які загинули чи живуть у важких умовах.

Я опинився в непростому становищі, тому що люди могли подумати, що я налаштований вороже до жителів Сеути, але це було зовсім не так. Нічого не маю проти них і на всі 100% поділяю їхню позицію. Але я також хотів подумати про всіх, хто страждає, тому що я людина і не хочу ставити страждання однієї людини вище за страждання іншої.

У світі є люди, які страждають і мені дуже боляче це бачити. Я людина, яка хоче найкращого для світу, в якому ми живемо. Хочу надіслати сигнал позитиву і сподіваюся, що ця ситуація швидко вирішиться», – заявив Мбаппе.

Нагадаємо, футболісти «Реала» та «Ельче» перед матчем шостого туру Ла Ліги взяли участь в акції на підтримку жителів міста.

Гравці вийшли на поле у ​​футболках з написом «Todos somos Caballas», що дослівно можна перекласти як «Всі ми – скумбрії». У Іспанії «скумбріями» називають уродженців Сеути.

Однак Кіліан Мбаппе, Вінісіус та Ібраїма Конате одягли футболки лише наполовину, через що напис був майже непомітний. Крім того, Мбаппе та Вінісіус ще до рукостискання із суперниками зняли футболки.

Іспанський анклав Сеута у Північній Африці зіткнувся з гуманітарною та безпековоюу кризою через масовий наплив мігрантів із Марокко.

Під час спроб перетнути кордон загинули щонайменше 34 людини. Сеута вже давно вважається одним із основних маршрутів для мігрантів, які намагаються потрапити до Європи. Місто поступово посилювало охорону кордону через регулярні випадки незаконного перетину.

31 липня стався різкий сплеск кількості людей, які перетнули кордон Сеути. Міністерство внутрішніх справ Іспанії оцінювало, що до міста увірвалися близько 49 тис. мігрантів. 

Читайте також:

Теги: Кіліан Мбаппе ФК Реал (Мадрид) НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Юрген Клопп сформував два склади німецької збірної
Збірна Німеччини оприлюднила два списки футболістів на поєдинки Ліги націй
Сьогодні, 16:29
Турецький коуч очолює донецьку команду з літа 2025 року
Президент «Трабзонспора» Доган прокоментував чутки про переговори з Ардою Тураном
Сьогодні, 14:25
Ламін Ямаль продемонстрував власне его
Мессі ніколи такого не казав. Олімпійський чемпіон накинувся на Ямаля через заяву про «Золотий м'яч»
14 вересня, 13:20
Вітчизняний гранд розпочне похід на євроарені
«Шахтар» оголосив склад на матч Ліги чемпіонів проти ПСВ
10 вересня, 18:45
«Каноніри» лише перемагають у новому сезоні
«Наполі» – «Арсенал». Прогноз і анонс на матч першого туру основного раунду Ліги чемпіонів Реклама
9 вересня, 12:55
Артем Довбик забив перший гол з 6 січня
Артем Довбик прокоментував перший гол за «Болонью»
7 вересня, 15:26
Єгор Ярмолюк у цьому сезоні зіграв чотири матчі та віддав один асист
Збірна України ризикує залишитись без топ-легіонера на матчі Ліги націй
7 вересня, 14:10
Данило Сікан забив шостий гол у сезоні
«Андерлехт» з черговим забитим м'ячем Сікана переграв «Кортрейк»
4 вересня, 00:07
В основному етапі Ліги чемпіонів команди проведуть вісім турів
Визначилися всі учасники Ліги чемпіонів
27 серпня, 09:35

Новини

АЕК з голом та асистом Зубкова здобув вражаючу перемогу у матчі Кубку Греції
АЕК з голом та асистом Зубкова здобув вражаючу перемогу у матчі Кубку Греції
Кіліан Мбаппе пояснив, чому лише наполовину одягнув футболку на підтримку Сеути
Кіліан Мбаппе пояснив, чому лише наполовину одягнув футболку на підтримку Сеути
Новачок «Інтера» надовго потрапив у лазарет
Новачок «Інтера» надовго потрапив у лазарет
Тренер «Олімпіакоса» Іманол Альгуасіль оцінив переможний гол Яремчук у матчі Ліги Європи
Тренер «Олімпіакоса» Іманол Альгуасіль оцінив переможний гол Яремчук у матчі Ліги Європи
Визначився склад юнацької збірної України з футболу на турнір у Франції
Визначився склад юнацької збірної України з футболу на турнір у Франції
Юний українець підписав контракт із «Реалом»
Юний українець підписав контракт із «Реалом»

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
369K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 вересня: ситуація на фронті
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 вересня 2026
140K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
107K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
72K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори
65K
Івахненко пояснила звідки в неї дорогі прикраси, які засвітилися в операції «Карфаген»

Новини

В Україні до 25°, місцями дощитиме: погода на 17 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Польща зупиняла роботу двох аеропортів через повітряну загрозу
Вчора, 09:25
Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
15 вересня, 13:31
Кравченко розповів, для чого була організована операція «Карфаген»
14 вересня, 08:39
РФ вдарила по Стрию на Львівщині, зафіксовано кілька влучань
13 вересня, 09:47
В Україні до 30°, місцями значні дощі, грози: погода на 13 вересня 2026 року
13 вересня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua