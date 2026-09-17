Кіліан Мбаппе пояснив, чому лише наполовину одягнув футболку на підтримку Сеути

Мбаппе: У світі є люди, які страждають і мені дуже боляче це бачити

Мбаппе: Я не лише футболіст, а й людина

Нападник мадридського «Реалу» Кіліан Мбаппе розповів, чому приховав напис на футболці на підтримку жителів Сеути перед матчем із «Ельче». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AS.

«Я повністю солідарний із Сеутою та з усіма постраждалими. Тому що я не лише футболіст, а й людина. Але я також хотів звернути увагу і зробити жест на підтримку всіх мігрантів, які загинули чи живуть у важких умовах.

Я опинився в непростому становищі, тому що люди могли подумати, що я налаштований вороже до жителів Сеути, але це було зовсім не так. Нічого не маю проти них і на всі 100% поділяю їхню позицію. Але я також хотів подумати про всіх, хто страждає, тому що я людина і не хочу ставити страждання однієї людини вище за страждання іншої.

У світі є люди, які страждають і мені дуже боляче це бачити. Я людина, яка хоче найкращого для світу, в якому ми живемо. Хочу надіслати сигнал позитиву і сподіваюся, що ця ситуація швидко вирішиться», – заявив Мбаппе.

Нагадаємо, футболісти «Реала» та «Ельче» перед матчем шостого туру Ла Ліги взяли участь в акції на підтримку жителів міста.

Гравці вийшли на поле у ​​футболках з написом «Todos somos Caballas», що дослівно можна перекласти як «Всі ми – скумбрії». У Іспанії «скумбріями» називають уродженців Сеути.

Однак Кіліан Мбаппе, Вінісіус та Ібраїма Конате одягли футболки лише наполовину, через що напис був майже непомітний. Крім того, Мбаппе та Вінісіус ще до рукостискання із суперниками зняли футболки.

👉 Vinicius, Mbappé y Konaté no enseñan el mensaje de ánimo a Ceuta.



👉 Ambos futbolistas se colocaron mal la camiseta sin que se vea el 'Todos somos Caballas'. pic.twitter.com/XkrhUDS8XQ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 15, 2026

Іспанський анклав Сеута у Північній Африці зіткнувся з гуманітарною та безпековоюу кризою через масовий наплив мігрантів із Марокко.

Під час спроб перетнути кордон загинули щонайменше 34 людини. Сеута вже давно вважається одним із основних маршрутів для мігрантів, які намагаються потрапити до Європи. Місто поступово посилювало охорону кордону через регулярні випадки незаконного перетину.

31 липня стався різкий сплеск кількості людей, які перетнули кордон Сеути. Міністерство внутрішніх справ Іспанії оцінювало, що до міста увірвалися близько 49 тис. мігрантів.