Мбаппе оформив ювілейний гол за «Реал» в Ель Класіко

Бомбардир швидко досягнув гросмейстерського показника

Форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе забив 100-й м'яч за мадридський «Реал» у принциповому протистоянні з «Барселоною». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Transfermarkt.

Француз вийшов у старті «вершкових» на матч 10-го туру іспанської Ла Ліги. Королівський клуб здобув виїзну перемогу (2:1), а нападник оформив дубль. Тепер у його активі сотня голів за мадридців.

Мбаппе підкорив цей показник за 116 матчів у всіх турнірах. Схожі темпи результативності він демонстрував і в складі французького «Парі Сен-Жермен». Там бомбардир забив 256 м'ячів (308 поєдинків).

У нинішньому сезоні Мбаппе загалом зіграв 13 матчів. До свого активу він записав 14 голів і три результативні передачі. Контракт французького форварда з «Реалом» чинний до літа 2029 року.

До слова, нещодавно «Реал» уклав рекордний контракт із відомою авіакомпанією. Королівський клуб продовжив співпрацю з еміратським перевізником Emirates. Сторони продовжили співпрацю до 2031 року.

Нагадаємо, раніше «Реал» оголосив результати виборів президента гранда. Чинний президент отримав 65 % голосів членів клубу. Флорентіно Перес залишиться на посаді щонайменше до 2029 року.