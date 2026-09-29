Брат Мбаппе отримав суворе покарання від УЄФА

Футболіст матиме час проаналізувати власну поведінку

Півзахисник французького «Лілля» Етан Мбаппе дискваліфікований на прийдешні поєдинки Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт УЄФА.

Вінгер із гучним прізвищем отримав червону картку в стартовому турі змагань проти севільського «Бетіса». В одному з епізодів Мбаппе-молодший заїхав ліктем оборонцю «геліополітів» Натану. Арбітр вилучив француза після втручання VAR.

Європейські функціонери додатково розглянули інцидент. За навмисний удар суперника та пряму червону картку Етана Мбаппе отримав додаткове покарання. Півзахисника дискваліфікували на три матчі Ліги чемпіонів.

Мбаппе-молодший у нинішньому сезоні провів шість матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав один м'яч і одну результативну передачу. Контракт вінгера з «догами» чинний до літа 2027 року.