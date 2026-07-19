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Мбаппе випередив Мессі у списку найкращих бомбардирів в історії Чемпіонатів світу

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Мбаппе випередив Мессі у списку найкращих бомбардирів в історії Чемпіонатів світу
Кіліан Мбаппе завершив ЧС-2026 з історичним досягненням
фото: Getty Images

Форвард збірної Франції забив на мундіалях 22 голи

Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе став найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу з футболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне Спорт.

До матчу за третє місце ЧС-2026 Мбаппе та Мессі ділили звання найкращих бомбардирів в історії турніру, маючи по 20 голів. Француз також відставав від аргентинця у боротьбі за «Золоту бутсу» нинішнього мундіалю – перед грою на його рахунку було вісім м'ячів, стільки ж, як і у Мессі.

У поєдинку за третє місце проти Англії Франція зазнала поразки з рахунком 4:6, однак Мбаппе забив два голи. Вони стали для 27-річного нападника 21-м та 22-м на чемпіонатах світу. Таким чином Мбаппе одноосібно очолив список найкращих бомбардирів в історії мундіалів, випередивши Мессі.

До того ж, завдяки двом голам у матчі за третє місце Кіліан Мбаппе не лише став найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу, а й увійшов до елітного списку футболістів, які забивали щонайменше 10 м'ячів на одному мундіалі. Востаннє такого показника досягали ще на Чемпіонаті світу 1970 року, коли 10 голів забив нападник збірної Німеччини Герд Мюллер.

Попри рекорд француза, боротьба за історичне досягнення ще не завершена. Ліонель Мессі, який має 20 голів на чемпіонатах світу та вісім м'ячів на цьогорічному мундіалі, може знову очолити обидва рейтинги у фіналі проти Іспанії.

Нагадаємо, аналітики визначили фаворита у фіналі Чемпіонату світу 2026 з футболу. У вирішальному матчі мундіалю зіграють чинні чемпіони Європи Іспанія та чинні чемпіони світу Аргентина. За результатами тисяч симуляцій фаворитом із перевагою в майже 20 відсотків вважають саме Іспанію: її шанси на перемогу оцінюють у 59.5%, тоді як Аргентини – у 40.5%.

Збірні Іспанії та Аргентини підходять до фіналу без жодної поразки на Чемпіонаті світу 2026. Іспанці розпочали турнір із нічиєї проти Кабо-Верде (0:0), після чого здобули шість перемог поспіль, тоді як Аргентина виграла всі сім своїх матчів на мундіалі.

Ще до старту чемпіонату світу саме Іспанію аналітики Opta вважали головним фаворитом турніру. Перед турніром чинні чемпіони Європи мали найвищі шанси на титул, тоді як Аргентина посідала четверте місце у рейтингу та поступалася шансами Франції й Англії.

Фінал Чемпіонату світу 2026 відбудеться у неділю, 19 липня. Початок гри – о 22:00 за київським часом.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026 Ліонель Мессі Кіліан Мбаппе

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