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Мбаппе прокоментував призначення Зідана головним тренером збірної Франції

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Мбаппе прокоментував призначення Зідана головним тренером збірної Франції
Мбаппе тепер гратиме за збірну Франції під керівництвом Зідана
фото: Getty Images

Зідан залишався без тренерської роботи з 2021 року

Капітан збірної Франції з футболу Кіліан Мбаппе відреагував на призначення Зінедіна Зідана на посаду головного тренера національної команди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі гравця.

«Ласкаво просимо додому», – написав Мбаппе.

Контракт Зідана зі збірною Франції укладено до 2030 року.

Збірна Франції з Мбаппе у складі дійшла до 1/2 фіналу Чемпіонату світу 2026. У матчі за третє місце Франція поступилася Англії з рахунком 4:6.

Зідан залишався без тренерської роботи з 2021 року. Раніше він очолював «Реал». За час його роботи мадридський клуб тричі перемагав у Лізі чемпіонів.

До слова, нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду поставив лайк відео, в якому ФІФА звинувачується у корупції та в тому, що організація допомогла Аргентині вийти у фінал Чемпіонату світу.

Нагадаємо, головний тренер збірної Єгипту Хоссам Хассан різко розкритикував суддівство після драматичної поразки від Аргентини (2:3) у матчі 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026.

Аргентина відігралася з рахунку 0:2 та вирвала перемогу наприкінці зустрічі, вийшовши до чвертьфіналу. Водночас єгипетська сторона залишилася незадоволена низкою рішень головного арбітра Летексьє. Найбільше обурення викликали два епізоди: скасований другий гол Єгипту після перегляду VAR за нібито фол у розвитку атаки та непризначений пенальті у компенсований час – незадовго до вирішального м'яча Енцо Фернандеса.

Як повідомлялося, Іспанія стала новим чемпіоном світу з футболу, мінімально здолавши Аргентину в екстратаймах.

Теги: Кіліан Мбаппе Зінедін Зідан

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