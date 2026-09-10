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Мбаппе назвав свого улюбленого експерта на ТБ: його реакція у прямому ефірі розсмішила всіх

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Мбаппе назвав свого улюбленого експерта на ТБ: його реакція у прямому ефірі розсмішила всіх
Кіліан Мбаппе вийшов в ефір CBS уперше за шість років
фото: CBS Sports

Кіліан Мбаппе розхвалив експерта Міку Річардса після матчу Ліги чемпіонів

Кумедний епізод стався під час ефіру CBS Sports після матчу Ліги чемпіонів, у якому мадридський «Реал» переміг «Інтер» з рахунком 2:1. Про це повідомляє «Главком».

Головним героєм поза футбольним полем став колишній захисник «Манчестер Сіті» та збірної Англії Міка Річардс. Кіліан Мбаппе вперше за шість років приєднався до студії CBS для післяматчевого інтерв'ю. Річардс настільки зрадів появі французької зірки, що ще до розмови вигукнув: «Кіліан! Нарешті ми зустрілися, мій друже». Згодом експерт навіть підготував для нападника вірш.

Під час інтерв'ю Річардс підійшов до великого екрана, на якому з'явився Мбаппе, і вони влаштували незвичайні «віртуальні обійми». Після цього англієць прочитав написаний для футболіста вірш, у якому назвав його футбольною машиною та королем сцени.

Втім, найяскравіший момент стався наприкінці розмови. Річардс прямо запитав Мбаппе: «Хто твій улюблений експерт у цьому шоу, друже?». Француз без вагань відповів: «Я б сказав – ти». Почувши це, Річардс миттєво підскочив із крісла, повторив знамениту святкову позу Алана Ширера з піднятою рукою та побіг зі студії. «До зустрічі, я тепер йду на пенсію!» – жартома заявив він.

Під час інтерв'ю Мбаппе також розповів про свого нового тренера в «Реалі» Жозе Моурінью. Француз високо оцінив португальського фахівця, заявивши, що той «змушує тебе відчувати себе живим» і створює для футболістів особливу атмосферу. Сам Моурінью після матчу також не шкодував компліментів на адресу Мбаппе, поставивши його в один ряд із найкращими гравцями, яких коли-небудь тренував.

Нагадаємо, що Мбаппе, Мессі та ще 28 футболістів стали номінантами на «Золотий м'яч-2026»

Теги: Кіліан Мбаппе НОВИНИ ФУТБОЛУ

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