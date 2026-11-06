Результативний Судаков та поразка «Баєра»: результати четвертого туру Ліги Європи 2026/27
Український півзахисник потішив вболівальників своєю грою проти «Леха»
Підійшов до завершення четвертий тур Ліги Європи. Про головні події, які сталися під час нього, у цьому огляді повідомляє «Главком».
«Торреенсе» здійснив епічний камбек у хаотичному матчі
Зустріч «Торреенсе» з «Арарат-Вірменією» перетворилася на справжню драму з двома вилученнями та розв'язкою в компенсований час. Португальці відкрили рахунок уже на 13-й хвилині завдяки Жорже Агірре, але незабаром втратили автора гола: після перегляду VAR арбітр скасував початкове попередження та показав нападнику пряму червону картку. Гості скористалися чисельною перевагою й відігралися перед перервою, а на 58-й хвилині Вілсон вивів їх уперед.
На 76-й хвилині склади команд зрівнялися за кількістю на полі, бо воротар «Арарат-Вірменії» Жоау Бравім отримав червону картку після фолу за межами штрафного майданчика. «Торреенсе» кинувся рятувати матч і дочекався свого шансу наприкінці зустрічі. Спочатку Васкес зрівняв рахунок на 90+3-й хвилині, а ще за дві хвилини Драммех забив переможний м'яч.
«Баєр» уперше за 11 років програв удома в Лізі Європи
«Баєр» зазнав мінімальної поразки від «Марселя». Єдиний м'яч у зустрічі на 77-й хвилині забив Аміне Гуїрі. Нападник скористався втратою м'яча Алексом Гарсією в центрі поля, протягнув його до штрафного майданчика та переграв воротаря ударом у дальній кут. До цього команди не могли відкрити рахунок, а леверкузенці так і не знайшли відповіді на гол суперника.
Ця поразка стала для «Баєра» першою домашньою в Лізі Європи за 11 років. До зустрічі з французами німецький клуб мав серію з 11 матчів без поразок на своєму полі в цьому турнірі.
Судаков допоміг «Бенфіці» перемогти «Лех»
Георгій Судаков став головним героєм перемоги «Бенфіки» над польським «Лехом» із рахунком 3:1. Українець вийшов у стартовому складі та взяв участь у другому голі лісабонців, коли на 67-й хвилині Престіанні подвоїв перевагу господарів, однак «Лех» відповів голом Бенгтссона та повернув інтригу.
Крапку в матчі поставив саме Судаков. На 90-й хвилині півзахисник отримав м'яч у штрафному майданчику та точним ударом відправив його у ворота, забивши свій гол і знявши питання щодо переможця.
Наступний тур Ліги Європи пройде 26 листопада. А з усіма результатами четвертого ігрового тижня можна ознайомитися нижче.
Ліга Європи 2026/27. Четвертий тур
|Андерлехт
|2:0 (1:0)
|Зальцбург
|Голи: Аугустінссон (20), Вінклер (90)
|Кристал Пелес
|1:1 (0:1)
|Гоффенгайм
|Голи: Камада (90+1) – Прасс (7)
|Левскі
|1:0 (0:0)
|Ягеллонія
|Голи: Стоянчов, 83
|Ліллестрем
|0:1 (0:1)
|Вікторія Пльзень
|Голи: Аду (10)
|Мілан
|0:2 (0:0)
|Ференцварош
|Голи: Жозеф (52, 66)
|НЕК
|3:1 (0:1)
|Омонія
|Голи: Лінссен (50, 76), Бішофф (74) – Діоні (23)
|Реал Сосьєдад
|1:1 (1:0)
|Ліон
|Голи: Оскарссон (28) – Толіссо (54)
|Спарта
|1:3 (1:0)
|Борнмут
|Голи: Сінгате (35) – Адамс (57), Еванілсон (81), Раян (90)
|АЗ
|1:2 (0:2)
|Ювентус
|Голи: Мердінк (88) – Копмейнерс (19), Коло-Муані (37)
|Баєр
|0:1 (0:0)
|Марсель
|Голи: Гуїрі (77)
|Бенфіка
|3:1 (1:0)
|Лех
|Голи: Рафа Сілва (6), Престіанні (67), Судаков (90) – Бенгтссон (72)
|Сандерленд
|0:2 (0:1)
|Динамо Загреб
|Голи: Стойкович (23), Бельо (39)
|Селтік
|3:2 (0:0)
|Бешикташ
|Голи: Османд (62), Дуран (78, 87) – Олайтан (54), Кекчю (85)
|Сельта
|1:2 (1:1)
|Юніон
|Голи: Дуран (11) – Зенелі (35, 49)
|Хапоель Беер-Шева
|0:2 (0:1)
|ОФІ
|Голи: Пунгурас (45+2), Фунтас (56)
|Торреенсе
|3:2 (1:0)
|Арарат-Вірменія
|Голи: Агірре (13), Васкес (90+3), Драммех (90+5) – Мурадян (41), Вілсон (58)
|Штурм
|2:3 (1:1)
|Целє
|Голи: Діакіте (40, 90+3) – Сешлар (29, 73), Вербич (45)
Турнірна таблиця
Нагадаємо, що минулого туру Ліги Європи 21-річний українець Тимур Тутєров відзначився швидким голом за «Сандерленд».
Читайте також:
Коментарі — 0