Результативний Судаков та поразка «Баєра»: результати четвертого туру Ліги Європи 2026/27

Український півзахисник потішив вболівальників своєю грою проти «Леха»

Підійшов до завершення четвертий тур Ліги Європи. Про головні події, які сталися під час нього, у цьому огляді повідомляє «Главком».

«Торреенсе» здійснив епічний камбек у хаотичному матчі

Зустріч «Торреенсе» з «Арарат-Вірменією» перетворилася на справжню драму з двома вилученнями та розв'язкою в компенсований час. Португальці відкрили рахунок уже на 13-й хвилині завдяки Жорже Агірре, але незабаром втратили автора гола: після перегляду VAR арбітр скасував початкове попередження та показав нападнику пряму червону картку. Гості скористалися чисельною перевагою й відігралися перед перервою, а на 58-й хвилині Вілсон вивів їх уперед.

На 76-й хвилині склади команд зрівнялися за кількістю на полі, бо воротар «Арарат-Вірменії» Жоау Бравім отримав червону картку після фолу за межами штрафного майданчика. «Торреенсе» кинувся рятувати матч і дочекався свого шансу наприкінці зустрічі. Спочатку Васкес зрівняв рахунок на 90+3-й хвилині, а ще за дві хвилини Драммех забив переможний м'яч.

«Баєр» уперше за 11 років програв удома в Лізі Європи

«Баєр» зазнав мінімальної поразки від «Марселя». Єдиний м'яч у зустрічі на 77-й хвилині забив Аміне Гуїрі. Нападник скористався втратою м'яча Алексом Гарсією в центрі поля, протягнув його до штрафного майданчика та переграв воротаря ударом у дальній кут. До цього команди не могли відкрити рахунок, а леверкузенці так і не знайшли відповіді на гол суперника.

Ця поразка стала для «Баєра» першою домашньою в Лізі Європи за 11 років. До зустрічі з французами німецький клуб мав серію з 11 матчів без поразок на своєму полі в цьому турнірі.

Судаков допоміг «Бенфіці» перемогти «Лех»

Георгій Судаков став головним героєм перемоги «Бенфіки» над польським «Лехом» із рахунком 3:1. Українець вийшов у стартовому складі та взяв участь у другому голі лісабонців, коли на 67-й хвилині Престіанні подвоїв перевагу господарів, однак «Лех» відповів голом Бенгтссона та повернув інтригу.

Крапку в матчі поставив саме Судаков. На 90-й хвилині півзахисник отримав м'яч у штрафному майданчику та точним ударом відправив його у ворота, забивши свій гол і знявши питання щодо переможця.

Наступний тур Ліги Європи пройде 26 листопада. А з усіма результатами четвертого ігрового тижня можна ознайомитися нижче.

Ліга Європи 2026/27. Четвертий тур

Андерлехт 2:0 (1:0) Зальцбург Голи: Аугустінссон (20), Вінклер (90) Кристал Пелес 1:1 (0:1) Гоффенгайм Голи: Камада (90+1) – Прасс (7) Левскі 1:0 (0:0) Ягеллонія Голи: Стоянчов, 83 Ліллестрем 0:1 (0:1) Вікторія Пльзень Голи: Аду (10) Мілан 0:2 (0:0) Ференцварош Голи: Жозеф (52, 66) НЕК 3:1 (0:1) Омонія Голи: Лінссен (50, 76), Бішофф (74) – Діоні (23) Реал Сосьєдад 1:1 (1:0) Ліон Голи: Оскарссон (28) – Толіссо (54) Спарта 1:3 (1:0) Борнмут Голи: Сінгате (35) – Адамс (57), Еванілсон (81), Раян (90) АЗ 1:2 (0:2) Ювентус Голи: Мердінк (88) – Копмейнерс (19), Коло-Муані (37) Баєр 0:1 (0:0) Марсель Голи: Гуїрі (77) Бенфіка 3:1 (1:0) Лех Голи: Рафа Сілва (6), Престіанні (67), Судаков (90) – Бенгтссон (72) Сандерленд

0:2 (0:1) Динамо Загреб Голи: Стойкович (23), Бельо (39) Селтік 3:2 (0:0) Бешикташ Голи: Османд (62), Дуран (78, 87) – Олайтан (54), Кекчю (85) Сельта 1:2 (1:1) Юніон Голи: Дуран (11) – Зенелі (35, 49) Хапоель Беер-Шева 0:2 (0:1) ОФІ Голи: Пунгурас (45+2), Фунтас (56) Торреенсе 3:2 (1:0) Арарат-Вірменія Голи: Агірре (13), Васкес (90+3), Драммех (90+5) – Мурадян (41), Вілсон (58) Штурм 2:3 (1:1) Целє Голи: Діакіте (40, 90+3) – Сешлар (29, 73), Вербич (45)

Турнірна таблиця

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Нагадаємо, що минулого туру Ліги Європи 21-річний українець Тимур Тутєров відзначився швидким голом за «Сандерленд».