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«Інтер» на власний розсуд вирішив долю найкращого футболіста Італії – джерело

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Інтер» на власний розсуд вирішив долю найкращого футболіста Італії – джерело
Федеріко Дімарко залишиться в рідному клубі
фото: LaPresse

Переможець скористався передбаченою контрактом можливістю

Міланський «Інтер» автоматично пролонгував договір оборонця Федеріко Дімарко. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

Угода MVP минулого сезону Серії A з «нерадзуррі» була розрахована до літа 2027 року. Водночас у контракті був пункт про автоматичне продовження співпраці на рік, який італійський гранд активував. Зарплата Дімарко зросте до понад 5 млн євро за сезон.

Водночас «Інтер» і представники оборонця продовжують перемовини. «Нерадзуррі» прагнуть укласти з Дімарко новий договір на тривалий термін. Фулбек – уродженець Мілана та потрапив до структури клубу молодшим школярем.

Дімарко в нинішньому сезоні зіграв 12 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав дві результативні передачі. У попередній кампанії оборонець побив рекорд Серії A за асистами (18 результативних передач).

До слова, столична «Рома» отримала дозвіл на будівництво нового стадіону. Роботи планують розпочати навесні 2027 року. Домашня арена вміщуватиме понад 60 тисяч глядачів.

Нагадаємо, раніше «Інтер» підписав історичний контракт із нападником збірної Італії. Франческо Піо Еспозіто пролонгував договір на шість років. Раніше в Серії A угоди обмежували п'ятирічними періодами.

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Теги: ФК Інтер (Мілан) Серія А футбол

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