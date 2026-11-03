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Жіноча збірна України отримала суперниць у футбольній Лізі націй

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Жіноча збірна України отримала суперниць у футбольній Лізі націй
Підопічні Ії Андрущак стартуватимуть у лютому-березні
фото: УАФ

«Синьо-жовті» змагатимуться в Дивізіоні B турніру

Національна команда України дізналася опоненток у жіночій Лізі націй 2027. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт УАФ.

За результатами жеребкування підопічні Ії Андрущак потрапили до групи 2. Там суперницями «синьо-жовтих» будуть збірні Чехії, Греції та Литви. Змагання триватимуть з лютого до червня 2027 року.

Переможець квартету автоматично підніметься в Дивізіон A. Натомість на другу та третю національні команди чекатиме плейоф – за підвищення в класі та збереження прописки відповідно. Остання команда вилетить у Дивізіон C.

Збірна України змагалася в Дивізіоні B у 2025 році. Тоді «синьо-жовті» набрали 13 очок і піднялися в еліту європейського футболу. Вилетіла звідти команда Андрущак після шести поразок у кваліфікації до Чемпіонату світу 2027.

До слова, нещодавно молодіжна збірна України розписала нічию з Албанією у спарингу. «Синьо-жовті» пропустили першими. У другому таймі Талпа та Богданов перевернули матч, але на останній хвилинці балканці зрівняли рахунок.

Нагадаємо, раніше збірна України U-21 втішною перемогою завершила відбір до Євро-2027. Переможний м'яч оформив Пищур. «Синьо-жовті» фінішували третіми в групі.

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Теги: футбол жеребкування Ліга націй жіночий футбол Збірна України

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