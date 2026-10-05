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Кубарсі, Ендрік і ще 23 футболісти потрапили в список фіналістів престижної нагороди

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Кубарсі, Ендрік і ще 23 футболісти потрапили в список фіналістів престижної нагороди
Пау Кубарсі тріумфував на Кубку світу
фото: EFE

Представники української Прем'єр-ліги вибули з боротьби за приз

Чемпіон світу Пау Кубарсі очолив список претендентів премії Golden Boy. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Tuttosport.

Щороку італійське видання вручає нагороду найкращому молодому футболісту Європи. Цього разу на приз претендуватимуть гравці 2006 року народження і молодші. Нападник донецького «Шахтаря» Кауан Еліас і форвард київського «Динамо» Матвій Пономаренко до переліку фіналістів не потрапили.

Головним претендентом на приз став якраз Кубарсі. Оборонець іспанської Барселони цьогоріч тріумфував у Ла Лізі та виграв у складі національної команди Іспанії Чемпіонат світу 2026. Його одноклубник і співвітчизник Ламін Ямаль до списку номінантів не потрапив, оскільки переміг у голосування в 2024 році.

Список номінантів на Golden Boy-2026

Загалом на приз претендуватимуть 25 футболістів. Переможця визначить міжнародне журі.

Повний перелік претендентів на Golden Boy-2026:

  • Пау Кубарсі («Барселона»)
  • Ендрік («Реал»)
  • Аюб Буадді («Манчестер Сіті»)
  • Воррен Заїр-Емері (ПСЖ)
  • Ян Діоманде («Реал»)
  • Лука Вушковіч («Брайтон»)
  • Віктор Фрохольдт («Порту»)
  • Майлз Льюїс-Скеллі («Арсенал»)
  • Раян («Борнмут»)
  • Йоррел Хато («Челсі»)
  • Леннарт Карль («Баварія)
  • Естеван («Челсі»)
  • Елі Жуніор Крупі («Борнмут»)
  • Джанлука Престіанні («Бенфіка»)
  • Константінос Каретсас («Боруссія» Д)
  • Саїд Ель-Мала («Кьольн»)
  • Йон Мартін («Реал Сосьєдад»)
  • Марк Берналь («Барселона»)
  • Керім Алайбеговіч («Ювентус»)
  • Фінн Єльч («Штутгарт»)
  • Харалампос Костулас («Брайтон»)
  • Жоан Гаду («Боруссія» Д)
  • Франко Мастантуоно («Фіорентина»)
  • Родріго Мора («Рома»)
  • Хаві Еспарт («Барселона»)

Хто раніше виграв приз Golden Boy

Торік нагороду здобув крайній нападник французького «Парі Сен-Жермен» Дезіре Дуе. Уперше індивідуальний приз вручили в 2003 році. Тоді Golden Boy став нідерландець Рафаель ван дер Ваарт.

Наразі лише один переможець молодіжної премії пізніше виграв «Золотий м'яч». Ним став аргентинський нападник Ліонель Мессі. Приз Golden Boy йому вручили в 2005-му.

До слова, ФІФА оцінить чергове розширення Чемпіонату світу. Розгляд питання підтвердив президент організації Джанні Інфантіно. На наступний Кубок світу можуть поїхати 64 національні команди.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.

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Теги: футбол

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