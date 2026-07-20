Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Боровся з онкологією. Пішов з життя дворазовий володар «Золотого м'яча»

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Боровся з онкологією. Пішов з життя дворазовий володар «Золотого м'яча»
У 1978 та 1979 роках Кіган здобував «Золотий м'яч»

Кевін Кіган помер у віці 75 років

Дворазовий володар «Золотого м'яча» та колишній футболіст збірної Англії Кевін Кіган помер на 76-му році життя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky.

У червні Кіган повідомляв, що лікарі діагностували у нього рак четвертої стадії.

«Я потрапив в автомобільну аварію, і в результаті мені довелося перенести операцію. Під час обстеження перед операцією з'ясувалося, що у мене рак. Лікарі сказали, що у них є першокласний фахівець з боротьби з моєю хворобою, а саме з раком четвертої стадії. Він сказав: «Кевіне, є новий варіант лікування з неймовірно високим відсотком успіху». На питання «Який це відсоток?» він сказав – «33%». Я думав, що буде 60% чи 90%. Але я досі тут», – сказав Кіган.

Заява родини Кевіна Кігана

«З глибоким сумом ми повідомляємо, що Кевін Кіган помер у віці 75 років. Колишній гравець збірної Англії і тренер боровся з раком і в останні хвилини життя був оточений дружиною та дочками. Сім'я хотіла б подякувати неймовірній медичній команді Кевіна за всю надану підтримку», – йдеться у заяві сім'ї Кігана.

Кевін Кіган: що відомо

Кевін Кіган є легендою англійського футболу. Як гравець він виступав за англійські «Ліверпуль», «Ньюкасл» та «Саутгемтон», німецький «Гамбург», австралійський «Блектаун Сіті».

У складі «Ліверпуля» Кіган став триразовим чемпіоном країни, дворазовим володарем Суперкубку Англії та Кубка УЄФА, переміг у Кубку Англії та Кубку європейських чемпіонів. Разом із «Гамбургом» він виграв чемпіонат та Кубок Німеччини. У 1978 та 1979 роках Кіган виграв «Золотий м'яч».

Після завершення професійної кар'єри Кіган працював тренером. Він очолював «Ньюкасл», англійські «Фулхем» та «Манчестер Юнайтед», а також збірну Англії.

Нагадаємо, що Іспанія стала новим чемпіоном світу з футболу, мінімально здолавши Аргентину в екстратаймах.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ смерть рак онкологія Кевін Кіґан

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Жінці загрожує до 8 років позбавлення свободи
Трагедія на Буковині: матір через недогляд довела 11-річного сина до смерті
14 липня, 12:04
Джамал Мусіала намагатиметься забезпечити третю перемогу для німців
Еквадор – Німеччина. Прогноз і анонс на матч групового етапу Чемпіонату світу 2026 Реклама
25 червня, 10:55
Збірна України U-19 з футболу святкує перемогу над Хорватією на старті Євро-2026
Збірна України U-19 з футболу переможно стартувала на Євро-2026
30 червня, 10:05
Мохамаду Канте провів потужний сезон за «Шахтар» U-19
«Шахтар» офіційно продовжив контракт з юним бомбардиром
3 липня, 12:07
Фоларін Балогун пропустить мінімум один матч Кубка світу
ФІФА розгляне тривалу дискваліфікацію бомбардира збірної США
3 липня, 19:55
Амаду Онана надовго потрапив у лазарет
Півзахисник збірної Бельгії через важку травму вибув на понад пів року
7 липня, 19:12
«Біло-синім» не вистачило завершального удару
«Динамо» зіграло перший поєдинок із «Універсітатею Клуж» у кваліфікації Ліги Європи
9 липня, 22:01
Матвій Пономаренко узгодив новий контракт з «Динамо»
Пономаренко остаточно визначився, в якому клубі проведе новий сезон
14 липня, 15:30
Кіліан Мбаппе в розпачі після поразки від Іспанії
Парагвайська сенаторка, яка принижувала Мбаппе, прокоментувала поразку Франції
15 липня, 15:54

Новини

Стало відомо, яка збірна отримала нагороду Fair Play за підсумками Чемпіонату світу 2026
Стало відомо, яка збірна отримала нагороду Fair Play за підсумками Чемпіонату світу 2026
Чвертьфіналіст Чемпіонату світу 2026 несподівано залишився без головного тренера
Чвертьфіналіст Чемпіонату світу 2026 несподівано залишився без головного тренера
Калініна обіграла іспанку на турнірі в Гамбурзі, здобувши першу перемогу за місяць
Калініна обіграла іспанку на турнірі в Гамбурзі, здобувши першу перемогу за місяць
Боровся з онкологією. Пішов з життя дворазовий володар «Золотого м'яча»
Боровся з онкологією. Пішов з життя дворазовий володар «Золотого м'яча»
Збірна України з футболу дізналась, де проведе домашні матчі Ліги націй
Збірна України з футболу дізналась, де проведе домашні матчі Ліги націй
Гвардіола провів перемовини з титулованою збірною – ЗМІ
Гвардіола провів перемовини з титулованою збірною – ЗМІ

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
356K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 липня: ситуація на фронті
143K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 липня 2026
98K
Київ залишають топдипломати Нідерландів та Канади: що сталося
75K
20-річна українка з Міноборони домоглася заміни данських снарядів
75K
У Канаді рибалки впіймали найбільшого у світі білого осетра
69K
Зеленський залишає Федорова? Офіс президента шукає рішення

Новини

RND: Бундесвер мобілізує 10 тисяч громадян до територіальної оборони
Сьогодні, 19:05
За місяць до звільнення екскерівник «Лісів України» отримав рекордну премію (документ)
Сьогодні, 13:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
17 липня, 09:02
Сенат США готовий схвалити санкції проти РФ, але залишається одна перепона
17 липня, 06:59
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua