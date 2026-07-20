Боровся з онкологією. Пішов з життя дворазовий володар «Золотого м'яча»

Кевін Кіган помер у віці 75 років

Дворазовий володар «Золотого м'яча» та колишній футболіст збірної Англії Кевін Кіган помер на 76-му році життя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky.

У червні Кіган повідомляв, що лікарі діагностували у нього рак четвертої стадії.

«Я потрапив в автомобільну аварію, і в результаті мені довелося перенести операцію. Під час обстеження перед операцією з'ясувалося, що у мене рак. Лікарі сказали, що у них є першокласний фахівець з боротьби з моєю хворобою, а саме з раком четвертої стадії. Він сказав: «Кевіне, є новий варіант лікування з неймовірно високим відсотком успіху». На питання «Який це відсоток?» він сказав – «33%». Я думав, що буде 60% чи 90%. Але я досі тут», – сказав Кіган.

Заява родини Кевіна Кігана

«З глибоким сумом ми повідомляємо, що Кевін Кіган помер у віці 75 років. Колишній гравець збірної Англії і тренер боровся з раком і в останні хвилини життя був оточений дружиною та дочками. Сім'я хотіла б подякувати неймовірній медичній команді Кевіна за всю надану підтримку», – йдеться у заяві сім'ї Кігана.

Кевін Кіган: що відомо

Кевін Кіган є легендою англійського футболу. Як гравець він виступав за англійські «Ліверпуль», «Ньюкасл» та «Саутгемтон», німецький «Гамбург», австралійський «Блектаун Сіті».

У складі «Ліверпуля» Кіган став триразовим чемпіоном країни, дворазовим володарем Суперкубку Англії та Кубка УЄФА, переміг у Кубку Англії та Кубку європейських чемпіонів. Разом із «Гамбургом» він виграв чемпіонат та Кубок Німеччини. У 1978 та 1979 роках Кіган виграв «Золотий м'яч».

Після завершення професійної кар'єри Кіган працював тренером. Він очолював «Ньюкасл», англійські «Фулхем» та «Манчестер Юнайтед», а також збірну Англії.

Нагадаємо, що Іспанія стала новим чемпіоном світу з футболу, мінімально здолавши Аргентину в екстратаймах.