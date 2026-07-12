Володар «Золотого м'яча-1993» отримав персональний подарунок від Мессі

Легендарний футболіст похизувався презентом від зірки Чемпіонату світу

Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі подарував футболку національної команди зі своїм прізвищем культовому італійцю Роберто Баджо. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Instagram екслідера збірної Італії.

Фіналіст Мундіалю-1994 опублікував світлину з аргентинцем. На фото вони тримають «десятку» Мессі. Баджо подякував восьмиразовому володарю «Золотого м'яча» за подарунок.

«Спасибі, Лео, за твій коштовний подарунок і за твою теплоту. Люблю тебе, мій друже», – написав італієць.

Баджо за свою кар'єру взяв участь у трьох чемпіонатах світу. Він досі залишається найкращим бомбардиром національної команди Італії на турнірі (дев'ять голів). У колекції нагород колишнього нападника – «бронза» ЧС-1990 та срібна медаль Кубка світу-1994.

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Пари 1/2 фіналу ЧС-2026

Матчі цієї стадії відбудуться 14-15 липня. Першого фіналіста визначать національні команди Франції та Іспанії. Натомість другу путівку до вирішального поєдинку англійці розіграють зі збірною Аргентини.

Усі пари 1/2 фіналу Чемпіонату світу 2026:

Франція – Іспанія

Англія – Аргентина

Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року

(початок матчів вказано за київським часом)

До слова, аргентинець Мессі встановив антирекорд чемпіонатів світу. Він став першим футболістом в історії з двома нереалізованими пенальті впродовж одного турніру. Цьогоріч нападник не забив Австрії та Єгипту.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.