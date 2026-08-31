Володар «Золотого м'яча-2022» несподівано залишився без команди

Карім Бензема був поза конкуренцію у 2022 році

Ветеран розгляне завершення професіональних виступів

Ексфорвард збірної Франції Карім Бензема покинув аравійський «Аль-Хіляль». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Досвідчений нападник покинув столичний гранд після четвертого туру Про-Ліги. Сторони домовилися про достроковий розрив контракту. Причина такого рішення наразі залишається таємницею.

За даними інсайдера Фабріціо Романо, Бензема обиратиме між двома варіантами майбутнього. Він або приєднається до іншого аравійського клубу, або завершить кар'єру. Опцію повернення до Європи володар «Золотого м'яча-2022» нібито не розглядатиме.

Бензема в нинішньому сезоні зіграв три поєдинки в усіх турнірах. До свого активу він записав один гол. До лав «Аль-Хіляля» ветеран приєднався лише в лютому, покинувши «Аль-Іттіхад» із Джедди. Раніше форвард виступав за мадридський «Реал» і французький «Ліон».

До слова, ФІФА оцінить чергове розширення Чемпіонату світу. Розгляд питання підтвердив президент організації Джанні Інфантіно. На наступний Кубок світу можуть поїхати 64 національні команди.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.