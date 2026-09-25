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«Золотий м'яч» став яблуком розбрату? Журналісти помітили напруженість між Мбаппе та Дембеле у збірній Франції

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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«Золотий м'яч» став яблуком розбрату? Журналісти помітили напруженість між Мбаппе та Дембеле у збірній Франції
Кіліан Мбаппе та Усман Дембеле раніше були дуже близькими
фото: Shutterstock

Французькі ЗМІ здивували заявою про конфлікт між головними дійовими особами збірної Франції

У збірній Франції нібито виникла напруга у стосунках між Кіліаном Мбаппе та Усманом Дембеле. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RMC Sport.

Що стоїть на заваді спілкуванню Мбаппе і Дембеле?

Раніше Мбаппе та Дембеле мали близькі стосунки, а їхня взаємодія була важливою для французької збірної. Однак під час першого тренувального збору команди під керівництвом нового головного тренера Зінедіна Зідана між футболістами нібито відчувається певна дистанція.

Конфлікт, за інформацією RMC Sport, міг виникнути після коментаря Мбаппе про шанси Дембеле на «Золотий м'яч». Коли форварда запитали, чи міг він десять років тому уявити, що Дембеле випередить його в боротьбі за нагороду, Мбаппе відповів: «Його завжди вважали талановитим гравцем. А мене завжди вважали обраним. Я одразу був на вершині з дуже юного віку. У нього був інший шлях, з травмами, але він дуже добре наздогнав».

Згодом Дембеле, як стверджується, відповів на ці слова в одному з інтерв'ю: «Протягом усієї кар'єри я нічого не говорив, а просто дуже багато працював. Мене ніколи не обирали, але я неймовірно багато працював».

Що про ситуацію думають у збірній Франції?

При цьому Мбаппе заперечує наявність конфлікту з партнером по збірній. За даними RMC Sport, футболісти продовжують спілкуватися та сидіти поруч, однак люди з оточення французької команди помітили, що їхні стосунки вже не такі, як раніше.

У збірній Франції наразі не вважають ситуацію проблемною. Мбаппе є капітаном команди, а Дембеле – віцекапітаном, і обидва продовжують професійно виконувати свої обов'язки. Водночас ситуацію планують контролювати, щоб вона не вплинула на атмосферу в колективі.

Для Зідана це може стати одним із перших викликів на посаді головного тренера Франції. Свій дебютний матч він проведе уже сьогодні, 25 вересня, проти Туреччини в Лізі націй. 

Нагадаємо, що Чемпіон світу 1998 розкритикував Мбаппе за брак титулів

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Усман Дембеле Кіліан Мбаппе

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