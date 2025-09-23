Бонматі втретє поспіль виграла «Золотий м’яч»

Айтана Бонматі підтвердила свій статус найкращої футболістки світу, здобувши третій поспіль «Золотий м’яч»

У Парижі оголосили результати престижної нагороди серед жінок – володаркою «Золотого м’яча» 2025 року стала півзахисниця Барселони Айтана Бонматі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на bigmir.net.

Айтана Бонматі, гравчиня іспанської Барселони, втретє поспіль отримала престижну нагороду «Золотий м’яч» серед жінок. Це підтверджує її статус однієї з найкращих футболісток світу.

Серед інших претенденток були Ганна Гемптон, Люсі Бронз, Ева Пажор, Патрісія Гірахо, Алессія Руссо, Хлое Келлі, Алесія Путельяс та Маріона Калденті.

У той же день були оголошені й інші нагороди: Ламін Ямал вдруге поспіль виграв Трофей Копа, Луїс Енріке став найкращим тренером року, Джанлуїджі Доннарумма – найкращим голкіпером. Нагороди найкращим клубам отримали ПСЖ серед чоловіків і лондонський Арсенал серед жінок.

Нагадаємо. що нападник «Інтер Майамі» та збірної Аргентини з футболу Ліонель Мессі привітав форварда «ПСЖ» Усмана Дембеле з отриманням нагороди «Золотий м'яч», яка вручається найкращому гравцю світу.

Церемонія відбулася у понеділок, 22 вересня у Парижі. Усман Дембеле вперше у кар'єрі виграв престижний приз. «Неймовірний Ус. Вітаю, я так радий за тебе. Ти цього заслужив», – написав Мессі у коментарі до повідомлення Дембеле у соціальних мережах.

Сам Мессі є восьмиразовим володарем «Золотого м'яча».

Дембеле у минулому сезоні зіграв 53 матчі за «ПСЖ», забив 35 голів і зробив 16 результативних передач. «ПСЖ» минулого сезону виграв чемпіонат, Кубок і Суперкубок Франції, Лігу чемпіонів і дійшов до фіналу клубного чемпіонату світу.

Премія «Золотий м'яч» була заснована французьким виданням France Football у 1956 році.