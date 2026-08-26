ПСЖ визначився з майбутнім володаря «Золотого м'яча» – джерело

Зацікавлені сторони продовжують вести перемовини

Французький «Парі Сен-Жермен» прагне продовжити контракт із нападником Усманом Дембеле. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Фабріса Гокінса.

Керівництво чемпіона Франції націлилося на пролонгацію договору на рік-два. Чинна угода зірки з ПСЖ розрахована до літа 2028 року. Переговорний процес іде кілька місяців.

У продовженні контракту зацікавлений і сам Дембеле. Неузгодженими залишаються дрібні деталі оновленого договору. Клуб і представники форварда планують активізувати процес після закриття трансферного вікна.

Дембеле розпочав четвертий сезон у складі столичного гранда. У новій кампанії він зіграв три поєдинки, в яких оформив один асист. Раніше нападник завоював три титули Ліги 1, два Кубки та три Суперкубки Франції, два трофеї Ліги чемпіонів, два Суперкубки УЄФА, Міжконтинентальний кубок ФІФА-2025 та трофей Клубного чемпіонату світу.

До слова, володар Кубка Лібертадорес Філіпе Луїс став головним тренером «Монако». Бразилець підписав із монегасками контракт на два роки. Він обійняв посаду, що стала вакантною після відставки Себастьяна Поконьйолі.

Нагадаємо, нещодавно ексоборонець іспанської «Барселони» Рафа Маркес офіційно став керманичем збірної Мексики. Він готуватиме національну команду до кваліфікації перед ЧС-2030. Досі він був асистентом головного тренера.