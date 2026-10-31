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«Баварія» і «Боруссія» зіграли у видовищну нічию у Бундеслізі

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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«Баварія» і «Боруссія» зіграли у видовищну нічию у Бундеслізі
«Баварія» і «Боруссія» ділять першу сходинку турнірної таблиці
фото: ФК «Баварія»

Ключовий матч восьмого туру вийшов доволі насиченим

Мюнхенська «Баварія» зіграла внічию з дортмундською «Боруссією» у центральному матчі туру Бундесліги. Про це повідомляє «Главком»

Втрачена нагода Кейна

Матч проти «Боруссії» розпочався для Гаррі Кейна доволі особливо, адже перед стартовим свистком англійський футболіст показав глядачам індивідуальну нагороду. Проте свій гольовий момент він не використав: на 56-й хвилині Кейн міг подвоїти перевагу «Баварії», але пробив із пенальті в поперечину. Це лише друга невдала спроба англійця з 11-метрової позначки в Бундеслізі – до цього він не забив у матчі проти «Вольфсбурга» в травні.

Кейн мав ще кілька нагод, але не зміг забити. Проте результативною дією він таки відзначився, бо на 66-й хвилині головою скинув м’яч після подачі Йозуа Кімміха, а Дайо Упамекано завершив атаку з близької відстані.

Бойова нічия у матчі

Якщо повертатися до матчу, то в першому таймі «Баварія» мала кілька нагод відкрити рахунок. Зокрема, Майкл Олісе влучив у стійку, а гол Джоба Беллінгема за «Боруссію» скасували після перегляду VAR через фол на воротарі мюнхенців. Але на 38-й хвилині господарі все ж повели в рахунку, коли Конрад Лаймер забив із добивання після того, як його перший удар парирував Грегор Кобель.

Невдовзі Серу Гірассі зрівняв рахунок, однак на 66-й хвилині Дайо Упамекано знову вивів мюнхенців уперед. У компенсований час «Баварія» могла знову вирвати перемогу, проте удар Леннарта Карла влучив у стійку. Тож підсумком став рахунок 2:2, а обидві команди залишаються непереможними після восьми турів і ділять лідерство в чемпіонаті Німеччини.

Бундесліга 2026/27. Восьмий тур

«Баварія» – «Боруссія» 2:2 (1:0)

  • Голи: Лаймер (38), Упамекано (66) – Гірассі (60), Сілва (89)

Нагадаємо, що Гаррі Кейн потрапив у клуб унікальних володарів «Золотого м'яча»

Теги: Гаррі Кейн Дайо Упамекано Майкл Олісе Бундесліга футбол

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