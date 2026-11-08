Травми воротарів та поразка «Вердера»: результати дев'ятого туру Бундесліги 2026/27

Мануель Ноєр провів свій ювілейний матч у Бундеслізі, який закінчився для нього достроково

Дев'ятий ігровий тиждень вийшов у буквальному сенсі болючим для двох німецьких голкіперів

У німецькій Бундеслізі відбулися матчі восьмого туру. Про головні події ігрового тижня німецької першості у цьому огляді повідомляє «Главком».

Ювілейний матч Ноєра закінчився травмою

Мануель Ноєр провів свій 550-й матч у Бундеслізі, однак ювілейна зустріч із «Майнцом» не була особливо святковою. Голкіпер «Баварії» невдало зіграв на виході після подачі зі штрафного, а згодом відчув дискомфорт і попросив заміну. Його місце зайняв Йонас Урбіг. У тому ж епізоді «Майнц» відправив м'яч у сітку після добивання Дже-Суна Лі, проте арбітри скасували гол через офсайд. Пізніше мюнхенський клуб повідомив, що Ноєр отримав частковий розрив сухожилля правої стопи.

Попри втрату капітана, «Баварія» втримала перевагу та перемогла 2:1. Рахунок відкрив Кімміх, а на початку другого тайму Карл подвоїв перевагу гостей. «Майнц» відповів лише в компенсований час завдяки голу Тіца. Для Ноєра цей матч мав ще й особливе історичне значення, адже він став найстаршим футболістом, який коли-небудь виходив на поле за «Баварію» в чемпіонаті Німеччини.

Каріус знову «відзначився» грубою помилкою

Лоріс Каріус знову опинився в центрі уваги через воротарський ляп. У матчі проти «Гоффенгайма» голкіпер «Шальке» вже на 10-й хвилині надто довго зволікав із вибиванням м'яча після зворотної передачі. Асллані встиг накрити його удар, після чого м'яч відскочив у ворота. Цей епізод став неприємним нагадуванням про помилки, які свого часу зробили Каріуса одним із найбільш обговорюваних воротарів після фіналу Ліги чемпіонів 2018 року, коли його неточні дії допомогли «Реалу» перемогти «Ліверпуль».

Проблеми «Шальке» на цьому не завершилися. На 26-й хвилині Лемперле подвоїв перевагу господарів, а після перерви Каріус зіткнувся з партнером Госенсом під час боротьби за м'яч. Обидва футболісти зазнали ушкоджень і не змогли продовжити гру. «Шальке» скоротив відставання завдяки голу Адаму на 81-й хвилині, але врятувати бодай нічию не зумів.

«Штутгарт» перервав безпрограшну серію «Вердера»

«Штутгарт» завдав «Вердеру» першої поразки за сім турів, здобувши мінімальну перемогу на власному полі. Долю зустрічі вирішив ранній гол Міттельштедта: вже на сьомій хвилині захисник отримав передачу від Прьомеля та потужним ударом відправив м'яч у ворота. Після цього господарі не стали ризикувати й зосередилися на контролі гри, тоді як бременці намагалися відігратися, але не змогли знайти ключ до оборони суперника.

Для «Вердера» ця поразка стала першою після серії з шести матчів без програшів у чемпіонаті. Команда вилетіла з зони Ліги чемпіонів (проте залишилася у зоні єврокубків), тоді як «Штутгарт» уперше в поточному сезоні здобув дві перемоги поспіль у Бундеслізі.

Наступний тур Бундесліги пройде 20-22 листопада. А з усіма результатами дев'ятого ігрового тижня можна ознайомитися нижче.

Бундесліга 2026/27. Дев'ятий тур

Гамбург 3:1 (1:1) Боруссія Менхенгладбах Голи: Мугайм (11), Нанджа (59), Гренбек (70) – Гак (44) Падерборн 2:2 (1:1) Айнтрахт Голи: Обермайр (45), Прінгер (73) – Буркгардт (23, 90+3) РБ Лейпциг 5:2 (3:1) Аугсбург Голи: Банзузі (34), Нкунку (35), Раум (45+1), Ромуло (60), Баумгартнер (66) – Каде (1) , Огунду (90+2) Майнц 1:2 (0:1) Баварія Голи: Тіц (90+3) – Кімміх (14), Карл (57) Боруссія Дортмунд 2:1 (0:0) Ельферсберг Голи: Нмеча (55, 71) - Футкеу (81) Штутгарт 1:0 (1:0) Вердер Голи: Міттельштадт (7) Кельн 1:2 (0:1) Баєр Леверкузен Голи: Ель-Мала (90+2) – Гарсія (7), Шик (85) Фрайбург 2:0 (0:0) Уніон Голи: Хедіра (автогол, 55), Сузукі (67) Гоффенгайм 2:1 (2:0) Шальке Голи: Асллані (10), Лемперле (26) – Адаму (81)

Турнірна таблиця

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Нагадаємо, що минулого тижня головною подією у Бундеслізі стало протистояння грандів у Класикері.