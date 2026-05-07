Переможець Ліги чемпіонів із «Баварією» сенсаційно завершить кар'єру в 30 років

Зірковий футболіст втратив мотивацію грати на елітному рівні

Оборонець дортмундської «Боруссії» Ніклас Зюле анонсував завершення професіональних виступів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Центрбек вирішив повісити бутси на цвях після нинішнього сезону. Остаточне рішення німець ухвалив після недавнього поєдинку Бундесліги проти «Гоффенгайма». Зюле отримав травму коліна та пережив кілька нелегких днів, очікуючи на вердикт лікарів.

«Коли наступного дня я пішов на МРТ і почув хорошу новину (це все ж не розрив «хрестів», то мені на тисячу відсотків стало очевидно, що все закінчено. Я не міг уявити щось гірше, ніж чекати на життя після футболу – бути незалежним, їздити у відпустку, проводити час із дітьми – і паралельно вимушено страждати через третій розрив хрестоподібної зв'язки», – заявив оборонець.

У цій кампанії Зюле провів лише 12 матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав одну результативну передачу. Контракт центрбека з «джмелями» розрахований до 30 червня.

Чим відомий Ніклас Зюле

Уродженець Франкфурта-на-Майні, вихованець «Гоффенгайма». За першу команду «синьо-білих» дебютував у сезоні 2012/13. Виступав за рідний колектив до літа 2017 року.

За 20 млн євро перейшов у мюнхенську «Баварію». У складі «ротен» відіграв п'ять сезонів. До «Боруссії» Д приєднався вільним агентом перед кампанією 2022/23. У збірній Німеччини в 2016-2023 роках відіграв 49 поєдинків (один гол) і взяв участь в двох чемпіонатах світу та Євро-2020.

Титули Нікласа Зюле

У складі «Баварії» п'ять разів став чемпіоном Німеччини. Також виграв із грандом два Кубки та чотири Суперкубки Німеччини, тріумфував у Лізі чемпіонів 2019/20, здобув Суперкубок УЄФА та переміг на Клубному чемпіонаті світу.

Зі збірною Німеччини виграв срібну нагороду Олімпіади-2016. У наступному році з основою Бундестім тріумфував у другорядному Кубку конфедерацій. Двічі потрапив до символічних команд сезонів німецької першості.

До слова, колишній півзахисник збірної Англії Ешлі Янг анонсував завершення кар'єри. Останнім клубом ветерана став «Іпсвіч». Він допоміг «трактористам» повернутися до АПЛ.

Нагадаємо, колишній лідер лондонського «Арсенала» Аарон Ремзі остаточно повісив бутси на цвях. Останнім клубом у кар'єрі вихованця «Кардіфф Сіті» став мексиканський УНАМ. Там він провів кілька місяців у другій половині 2025 року.