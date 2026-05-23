«Баварія» завдяки хет-трику Кейна здобула Кубок Німеччини

Мюнхенська «Баварія» розгромила «Штутгарт» (3:0) у фіналі Кубка Німеччини. Про це повідомляє «Главком».

До екватору першої половини суперники встигли обмінятися моментами. Оборонець швабів Міттельштедт не зміг переграти кіпера «ротен» Урбіга. Натомість Кейн пробив над воротами «Штутгарта».

Згодом «Баварія» змарнувала ще дві нагоди. Воротар швабів Нюбель впорався з ударами Діаса та Станішіча. Як наслідок, перший тайм завершився нульовою нічиєю.

А в другій 45-хвилинці мюнхенцям вдалося оформити швидкий гол. Допоміг чемпіонам Німеччини стандарт. Кімміх розіграв штрафний з Олісе, той навісив на дальню стійку, де Кейн головою у падінні спрямував м'яч у сітку.

Згодом упродовж однієї атаки не змогли подвоїти перевагу «Баварії» Діас і Лаймер. Постріл першого парирував голкіпер, а от добивання другого пішло вище воріт. Зате все вдалося Кейну на 80-й хвилині. Спершу він влучив у поперечину, а потім розіграв двоходівку з Діасом і пробив у кут із меж штрафного.

Масну крапку в протистоянні «Баварія» поставила в доданий арбітром час. Штіллер зіграв рукою у власному штрафному – пенальті. До позначки підійшов Кейн і влучним ударом у нижній кут встановив остаточний результат фіналу.

До слова, переможець Ліги чемпіонів із «Баварією» Ніклас Зюле сенсаційно завершить кар'єру в 30 років. Оборонець анонсував завершення професіональних виступів після цього сезону. Останнім клубом у біографії центрбека стане дортмундська «Боруссія».

Нагадаємо, раніше «Баварія» розпочала перемовини з рекордсменом клубу Мануелем Ноєром про новий контракт. Ветеран готовий зіграти ще один сезон у складі «ротен». Німецький гранд у відповідь запропонував голкіперу договір до літа 2027 року.