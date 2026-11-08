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Капітан «Баварії» вибув на тривалий період

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Капітан «Баварії» вибув на тривалий період
Мануель Ноєр не допоможе «ротен» найближчим часом
фото: EFE

Ветеран не повернеться на поле цьогоріч

Голкіпер Мануель Ноєр надовго потрапив у лазарет мюнхенської «Баварії». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

Досвідчений воротар зазнав часткового розриву сухожилля правої стопи. Неприємний епізод стався під кінець першого тайму протистояння з «Майнцем (2:1) у Бундеслізі. Ноєра у воротах німецького гранда замінив Йонас Урбіг.

Німець випав із обойми німецького гранда щонайменше до кінця 2026 року. Різдвяна пауза в елітному дивізіоні триватиме з 21 грудня до 7 січня. Імовірно, кіпер повернеться після неї.

Ноєр у нинішньому сезоні провів дев'ять матчів у всіх турнірах, у яких пропустив шість м'ячів. Зберіг ворота на замку він у чотирьох поєдинках. Контракт ветерана з Баварією розрахований до літа 2027 року.

До слова, раніше «Баварія» здобула Кубок Німеччини завдяки хет-трику форварда Кейна. «Ротен» розгромили «Штутгарт» (3:0) у фіналі. Перед цим мюнхенці завоювали чемпіонський титул Бундесліги.

Нагадаємо, переможець Ліги чемпіонів із «Баварією» Ніклас Зюле сенсаційно завершив кар'єру в 30 років. Оборонець припинив професіональні виступи після попереднього сезону. Останнім клубом у біографії центрбека стала «Боруссія» Д.

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Теги: футбол Бундесліга ФК Баварія Мануель Нойєр

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