Календар матчів Бундесліги сезону 2026/27: ключові матчі та битви грандів
Дізнайтеся, коли стартує і завершиться чемпіонат Німеччини з футболу, скільки турів буде зіграно та чого очікувати від нового сезону
Німецька Бундесліга офіційно представила календар нового сезону 2026/27. Про це повідомляє «Главком». Попереду – 34 тури, дев'ять місяців боротьби за чемпіонський титул, єврокубкові місця та збереження прописки в елітному дивізіоні.
Новий сезон стартує 28 серпня 2026 року, а завершиться 22 травня 2027 року. Чемпіонат Німеччини проходитиме за участю 18 клубів, кожен із яких проведе по 34 матчі. Загалом уболівальники побачать 306 поєдинків упродовж сезону.
Перший тур відкриє матч між чинним чемпіоном «Баварією» та «Штутгартом», який відбудеться 28 серпня. Решта поєдинків стартового туру пройдуть упродовж 29 серпня 2026 року. Водночас календар, як і щороку, може зазнати окремих змін через телетрансляції, участь німецьких клубів у єврокубках та інші організаційні обставини.
Бундесліга традиційно входить до числа найсильніших футбольних чемпіонатів Європи. Новий сезон обіцяє бути особливо цікавим: чинний чемпіон «Баварія» спробує захистити титул, а «Боруссія» Дортмунд, «Баєр», «РБ Лейпциг», «Айнтрахт» та інші клуби поведуть боротьбу за найвищі місця й путівки до єврокубків. Для вболівальників це означає майже дев'ять місяців великого футболу, яскравих матчів і напруженої боротьби до останнього туру.
Бундесліга (Німеччина) – Розклад матчів сезону 2026/27
|Дата
|Господарі
|Рахунок матчу
|Гості
|Тур 1
|28.08.2026
|Баварія Мюнхен
|:
|Штутгарт
|29.08.2026
|Аугсбург
|:
|Шальке
|29.08.2026
|Боруссія Д.
|:
|Гамбург
|29.08.2026
|Ельферсберг
|:
|Баєр Леверкузен
|29.08.2026
|Кельн
|:
|Гоффенгайм
|29.08.2026
|Майнц
|:
|Падерборн
|29.08.2026
|РБ Лейпциг
|:
|Боруссія М.
|29.08.2026
|Уніон Берлін
|:
|Айнтрахт Франкфурт
|29.08.2026
|Фрайбург
|:
|Вердер Бремен
|Тур 2
|05.09.2026
|Айнтрахт Франкфурт
|:
|Аугсбург
|05.09.2026
|Баєр Леверкузен
|:
|Уніон Берлін
|05.09.2026
|Боруссія М.
|:
|Ельферсберг
|05.09.2026
|Вердер Бремен
|:
|РБ Лейпциг
|05.09.2026
|Гамбург
|:
|Майнц
|05.09.2026
|Гоффенгайм
|:
|Боруссія Д.
|05.09.2026
|Падерборн
|:
|Фрайбург
|05.09.2026
|Шальке
|:
|Баварія Мюнхен
|05.09.2026
|Штутгарт
|:
|Кельн
|Тур 3
|12.09.2026
|Аугсбург
|:
|Баєр Леверкузен
|12.09.2026
|Боруссія Д.
|:
|Падерборн
|12.09.2026
|Гоффенгайм
|:
|Штутгарт
|12.09.2026
|Ельферсберг
|:
|Баварія Мюнхен
|12.09.2026
|Кельн
|:
|Вердер Бремен
|12.09.2026
|Майнц
|:
|Айнтрахт Франкфурт
|12.09.2026
|РБ Лейпциг
|:
|Гамбург
|12.09.2026
|Уніон Берлін
|:
|Шальке
|12.09.2026
|Фрайбург
|:
|Боруссія М.
|Тур 4
|19.09.2026
|Айнтрахт Франкфурт
|:
|Фрайбург
|19.09.2026
|Баварія Мюнхен
|:
|Уніон Берлін
|19.09.2026
|Баєр Леверкузен
|:
|РБ Лейпциг
|19.09.2026
|Боруссія М.
|:
|Майнц
|19.09.2026
|Вердер Бремен
|:
|Аугсбург
|19.09.2026
|Гамбург
|:
|Кельн
|19.09.2026
|Падерборн
|:
|Гоффенгайм
|19.09.2026
|Шальке
|:
|Ельферсберг
|19.09.2026
|Штутгарт
|:
|Боруссія Д.
|Тур 5
|10.10.2026
|Аугсбург
|:
|Баварія Мюнхен
|10.10.2026
|Боруссія Д.
|:
|Вердер Бремен
|10.10.2026
|Гоффенгайм
|:
|Гамбург
|10.10.2026
|Кельн
|:
|Боруссія М.
|10.10.2026
|Майнц
|:
|Баєр Леверкузен
|10.10.2026
|Падерборн
|:
|Штутгарт
|10.10.2026
|РБ Лейпциг
|:
|Айнтрахт Франкфурт
|10.10.2026
|Уніон Берлін
|:
|Ельферсберг
|10.10.2026
|Фрайбург
|:
|Шальке
|Тур 6
|17.10.2026
|Айнтрахт Франкфурт
|:
|Кельн
|17.10.2026
|Баварія Мюнхен
|:
|РБ Лейпциг
|17.10.2026
|Баєр Леверкузен
|:
|Фрайбург
|17.10.2026
|Боруссія М.
|:
|Гоффенгайм
|17.10.2026
|Вердер Бремен
|:
|Падерборн
|17.10.2026
|Гамбург
|:
|Штутгарт
|17.10.2026
|Ельферсберг
|:
|Аугсбург
|17.10.2026
|Уніон Берлін
|:
|Боруссія Д.
|17.10.2026
|Шальке
|:
|Майнц
|Тур 7
|24.10.2026
|Аугсбург
|:
|Уніон Берлін
|24.10.2026
|Боруссія Д.
|:
|Айнтрахт Франкфурт
|24.10.2026
|Гоффенгайм
|:
|Баєр Леверкузен
|24.10.2026
|Кельн
|:
|Шальке
|24.10.2026
|Майнц
|:
|Вердер Бремен
|24.10.2026
|Падерборн
|:
|Гамбург
|24.10.2026
|РБ Лейпциг
|:
|Ельферсберг
|24.10.2026
|Фрайбург
|:
|Баварія Мюнхен
|24.10.2026
|Штутгарт
|:
|Боруссія М.
|Тур 8
|31.10.2026
|Айнтрахт Франкфурт
|:
|Гамбург
|31.10.2026
|Аугсбург
|:
|Фрайбург
|31.10.2026
|Баварія Мюнхен
|:
|Боруссія Д.
|31.10.2026
|Баєр Леверкузен
|:
|Штутгарт
|31.10.2026
|Боруссія М.
|:
|Падерборн
|31.10.2026
|Вердер Бремен
|:
|Гоффенгайм
|31.10.2026
|Ельферсберг
|:
|Майнц
|31.10.2026
|Уніон Берлін
|:
|Кельн
|31.10.2026
|Шальке
|:
|РБ Лейпциг
|Тур 9
|07.11.2026
|Боруссія Д.
|:
|Ельферсберг
|07.11.2026
|Гамбург
|:
|Боруссія М.
|07.11.2026
|Гоффенгайм
|:
|Шальке
|07.11.2026
|Кельн
|:
|Баєр Леверкузен
|07.11.2026
|Майнц
|:
|Баварія Мюнхен
|07.11.2026
|Падерборн
|:
|Айнтрахт Франкфурт
|07.11.2026
|РБ Лейпциг
|:
|Аугсбург
|07.11.2026
|Фрайбург
|:
|Уніон Берлін
|07.11.2026
|Штутгарт
|:
|Вердер Бремен
|Тур 10
|21.11.2026
|Айнтрахт Франкфурт
|:
|Гоффенгайм
|21.11.2026
|Аугсбург
|:
|Майнц
|21.11.2026
|Баварія Мюнхен
|:
|Кельн
|21.11.2026
|Баєр Леверкузен
|:
|Падерборн
|21.11.2026
|Боруссія М.
|:
|Боруссія Д.
|21.11.2026
|Вердер Бремен
|:
|Гамбург
|21.11.2026
|Ельферсберг
|:
|Фрайбург
|21.11.2026
|Уніон Берлін
|:
|РБ Лейпциг
|21.11.2026
|Шальке
|:
|Штутгарт
|Тур 11
|28.11.2026
|Боруссія Д.
|:
|Баєр Леверкузен
|28.11.2026
|Вердер Бремен
|:
|Боруссія М.
|28.11.2026
|Гамбург
|:
|Баварія Мюнхен
|28.11.2026
|Гоффенгайм
|:
|Аугсбург
|28.11.2026
|Кельн
|:
|Ельферсберг
|28.11.2026
|Майнц
|:
|Уніон Берлін
|28.11.2026
|Падерборн
|:
|Шальке
|28.11.2026
|Фрайбург
|:
|РБ Лейпциг
|28.11.2026
|Штутгарт
|:
|Айнтрахт Франкфурт
|Тур 12
|05.12.2026
|Айнтрахт Франкфурт
|:
|Вердер Бремен
|05.12.2026
|Аугсбург
|:
|Кельн
|05.12.2026
|Баварія Мюнхен
|:
|Падерборн
|05.12.2026
|Баєр Леверкузен
|:
|Боруссія М.
|05.12.2026
|Ельферсберг
|:
|Штутгарт
|05.12.2026
|РБ Лейпциг
|:
|Майнц
|05.12.2026
|Уніон Берлін
|:
|Гамбург
|05.12.2026
|Фрайбург
|:
|Гоффенгайм
|05.12.2026
|Шальке
|:
|Боруссія Д.
|Тур 13
|12.12.2026
|Боруссія Д.
|:
|Аугсбург
|12.12.2026
|Боруссія М.
|:
|Айнтрахт Франкфурт
|12.12.2026
|Вердер Бремен
|:
|Баєр Леверкузен
|12.12.2026
|Гамбург
|:
|Шальке
|12.12.2026
|Гоффенгайм
|:
|Баварія Мюнхен
|12.12.2026
|Кельн
|:
|РБ Лейпциг
|12.12.2026
|Майнц
|:
|Фрайбург
|12.12.2026
|Падерборн
|:
|Ельферсберг
|12.12.2026
|Штутгарт
|:
|Уніон Берлін
|Тур 14
|19.12.2026
|Аугсбург
|:
|Падерборн
|19.12.2026
|Баварія Мюнхен
|:
|Вердер Бремен
|19.12.2026
|Баєр Леверкузен
|:
|Айнтрахт Франкфурт
|19.12.2026
|Ельферсберг
|:
|Гамбург
|19.12.2026
|Майнц
|:
|Кельн
|19.12.2026
|РБ Лейпциг
|:
|Боруссія Д.
|19.12.2026
|Уніон Берлін
|:
|Гоффенгайм
|19.12.2026
|Фрайбург
|:
|Штутгарт
|19.12.2026
|Шальке
|:
|Боруссія М.
|Тур 15
|09.01.2027
|Айнтрахт Франкфурт
|:
|Шальке
|09.01.2027
|Боруссія Д.
|:
|Майнц
|09.01.2027
|Боруссія М.
|:
|Баварія Мюнхен
|09.01.2027
|Вердер Бремен
|:
|Уніон Берлін
|09.01.2027
|Гамбург
|:
|Баєр Леверкузен
|09.01.2027
|Гоффенгайм
|:
|Ельферсберг
|09.01.2027
|Кельн
|:
|Фрайбург
|09.01.2027
|Падерборн
|:
|РБ Лейпциг
|09.01.2027
|Штутгарт
|:
|Аугсбург
|Тур 16
|13.01.2027
|Аугсбург
|:
|Боруссія М.
|13.01.2027
|Баварія Мюнхен
|:
|Баєр Леверкузен
|13.01.2027
|Ельферсберг
|:
|Айнтрахт Франкфурт
|13.01.2027
|Кельн
|:
|Боруссія Д.
|13.01.2027
|Майнц
|:
|Гоффенгайм
|13.01.2027
|РБ Лейпциг
|:
|Штутгарт
|13.01.2027
|Уніон Берлін
|:
|Падерборн
|13.01.2027
|Фрайбург
|:
|Гамбург
|13.01.2027
|Шальке
|:
|Вердер Бремен
|Тур 17
|16.01.2027
|Айнтрахт Франкфурт
|:
|Баварія Мюнхен
|16.01.2027
|Баєр Леверкузен
|:
|Шальке
|16.01.2027
|Боруссія Д.
|:
|Фрайбург
|16.01.2027
|Боруссія M.
|:
|Уніон Берлін
|16.01.2027
|Вердер Бремен
|:
|Ельферсберг
|16.01.2027
|Гамбург
|:
|Аугсбург
|16.01.2027
|Гоффенгайм
|:
|РБ Лейпциг
|16.01.2027
|Падерборн
|:
|Кельн
|16.01.2027
|Штутгарт
|:
|Майнц
|Тур 18
|23.01.2027
|Айнтрахт Франкфурт
|:
|Уніон Берлін
|23.01.2027
|Баєр Леверкузен
|:
|Ельферсберг
|23.01.2027
|Боруссія М.
|:
|РБ Лейпциг
|23.01.2027
|Вердер Бремен
|:
|Фрайбург
|23.01.2027
|Гамбург
|:
|Боруссія Д.
|23.01.2027
|Гоффенгайм
|:
|Кельн
|23.01.2027
|Падерборн
|:
|Майнц
|23.01.2027
|Шальке
|:
|Аугсбург
|23.01.2027
|Штутгарт
|:
|Баварія Мюнхен
|Тур 19
|30.01.2027
|Аугсбург
|:
|Айнтрахт Франкфурт
|30.01.2027
|Баварія Мюнхен
|:
|Шальке
|30.01.2027
|Боруссія Д.
|:
|Гоффенгайм
|30.01.2027
|Ельферсберг
|:
|Боруссія М.
|30.01.2027
|Кельн
|:
|Штутгарт
|30.01.2027
|Майнц
|:
|Гамбург
|30.01.2027
|РБ Лейпциг
|:
|Вердер Бремен
|30.01.2027
|Уніон Берлін
|:
|Баєр Леверкузен
|30.01.2027
|Фрайбург
|:
|Падерборн
|Тур 20
|06.02.2027
|Айнтрахт Франкфурт
|:
|Майнц
|06.02.2027
|Баварія Мюнхен
|:
|Ельферсберг
|06.02.2027
|Баєр Леверкузен
|:
|Аугсбург
|06.02.2027
|Боруссія М.
|:
|Фрайбург
|06.02.2027
|Вердер Бремен
|:
|Кельн
|06.02.2027
|Гамбург
|:
|РБ Лейпциг
|06.02.2027
|Падерборн
|:
|Боруссія Д.
|06.02.2027
|Шальке
|:
|Уніон Берлін
|06.02.2027
|Штутгарт
|:
|Гоффенгайм
|Тур 21
|13.02.2027
|Аугсбург
|:
|Вердер Бремен
|13.02.2027
|Боруссія Д.
|:
|Штутгарт
|13.02.2027
|Гоффенгайм
|:
|Падерборн
|13.02.2027
|Ельферсберг
|:
|Шальке
|13.02.2027
|Кельн
|:
|Гамбург
|13.02.2027
|Майнц
|:
|Боруссія М.
|13.02.2027
|РБ Лейпциг
|:
|Баєр Леверкузен
|13.02.2027
|Уніон Берлін
|:
|Баварія Мюнхен
|13.02.2027
|Фрайбург
|:
|Айнтрахт Франкфурт
|Тур 22
|20.02.2027
|Айнтрахт Франкфурт
|:
|РБ Лейпциг
|20.02.2027
|Баварія Мюнхен
|:
|Аугсбург
|20.02.2027
|Баєр Леверкузен
|:
|Майнц
|20.02.2027
|Боруссія М.
|:
|Кельн
|20.02.2027
|Вердер Бремен
|:
|Боруссія Д.
|20.02.2027
|Гамбург
|:
|Гоффенгайм
|20.02.2027
|Ельферсберг
|:
|Уніон Берлін
|20.02.2027
|Шальке
|:
|Фрайбург
|20.02.2027
|Штутгарт
|:
|Падерборн
|Тур 23
|27.02.2027
|Аугсбург
|:
|Ельферсберг
|27.02.2027
|Боруссія Д.
|:
|Уніон Берлін
|27.02.2027
|Гоффенгайм
|:
|Боруссія М.
|27.02.2027
|Кельн
|:
|Айнтрахт Франкфурт
|27.02.2027
|Майнц
|:
|Шальке
|27.02.2027
|Падерборн
|:
|Вердер Бремен
|27.02.2027
|РБ Лейпциг
|:
|Баварія Мюнхен
|27.02.2027
|Фрайбург
|:
|Баєр Леверкузен
|27.02.2027
|Штутгарт
|:
|Гамбург
|Тур 24
|03.03.2027
|Айнтрахт Франкфурт
|:
|Боруссія Д.
|03.03.2027
|Баварія Мюнхен
|:
|Фрайбург
|03.03.2027
|Баєр Леверкузен
|:
|Гоффенгайм
|03.03.2027
|Боруссія М.
|:
|Штутгарт
|03.03.2027
|Вердер Бремен
|:
|Майнц
|03.03.2027
|Гамбург
|:
|Падерборн
|03.03.2027
|Ельферсберг
|:
|РБ Лейпциг
|03.03.2027
|Уніон Берлін
|:
|Аугсбург
|03.03.2027
|Шальке
|:
|Кельн
|Тур 25
|06.03.2027
|Боруссія Д.
|:
|Баварія Мюнхен
|06.03.2027
|Гамбург
|:
|Айнтрахт Франкфурт
|06.03.2027
|Гоффенгайм
|:
|Вердер Бремен
|06.03.2027
|Кельн
|:
|Уніон Берлін
|06.03.2027
|Майнц
|:
|Ельферсберг
|06.03.2027
|Падерборн
|:
|Боруссія М.
|06.03.2027
|РБ Лейпциг
|:
|Шальке
|06.03.2027
|Фрайбург
|:
|Аугсбург
|06.03.2027
|Штутгарт
|:
|Баєр Леверкузен
|Тур 26
|13.03.2027
|Айнтрахт Франкфурт
|:
|Падерборн
|13.03.2027
|Аугсбург
|:
|РБ Лейпциг
|13.03.2027
|Баварія Мюнхен
|:
|Майнц
|13.03.2027
|Баєр Леверкузен
|:
|Кельн
|13.03.2027
|Боруссія М.
|:
|Гамбург
|13.03.2027
|Вердер Бремен
|:
|Штутгарт
|13.03.2027
|Ельферсберг
|:
|Боруссія Д.
|13.03.2027
|Уніон Берлін
|:
|Фрайбург
|13.03.2027
|Шальке
|:
|Гоффенгайм
|Тур 27
|20.03.2027
|Боруссія Д.
|:
|Боруссія М.
|20.03.2027
|Гамбург
|:
|Вердер Бремен
|20.03.2027
|Гоффенгайм
|:
|Айнтрахт Франкфурт
|20.03.2027
|Кельн
|:
|Баварія Мюнхен
|20.03.2027
|Майнц
|:
|Аугсбург
|20.03.2027
|Падерборн
|:
|Баєр Леверкузен
|20.03.2027
|РБ Лейпциг
|:
|Уніон Берлін
|20.03.2027
|Фрайбург
|:
|Ельферсберг
|20.03.2027
|Штутгарт
|:
|Шальке
|Тур 28
|03.04.2027
|Айнтрахт Франкфурт
|:
|Штутгарт
|03.04.2027
|Аугсбург
|:
|Гоффенгайм
|03.04.2027
|Баварія Мюнхен
|:
|Гамбург
|03.04.2027
|Баєр Леверкузен
|:
|Боруссія Д.
|03.04.2027
|Боруссія М.
|:
|Вердер Бремен
|03.04.2027
|Ельферсберг
|:
|Кельн
|03.04.2027
|РБ Лейпциг
|:
|Фрайбург
|03.04.2027
|Уніон Берлін
|:
|Майнц
|03.04.2027
|Шальке
|:
|Падерборн
|Тур 29
|10.04.2027
|Боруссія Д.
|:
|Шальке
|10.04.2027
|Боруссія М.
|:
|Баєр Леверкузен
|10.04.2027
|Вердер Бремен
|:
|Айнтрахт Франкфурт
|10.04.2027
|Гамбург
|:
|Уніон Берлін
|10.04.2027
|Гоффенгайм
|:
|Фрайбург
|10.04.2027
|Кельн
|:
|Аугсбург
|10.04.2027
|Майнц
|:
|РБ Лейпциг
|10.04.2027
|Падерборн
|:
|Баварія Мюнхен
|10.04.2027
|Штутгарт
|:
|Ельферсберг
|Тур 30
|17.04.2027
|Айнтрахт Франкфурт
|:
|Боруссія М.
|17.04.2027
|Аугсбург
|:
|Боруссія Д.
|17.04.2027
|Баварія Мюнхен
|:
|Гоффенгайм
|17.04.2027
|Баєр Леверкузен
|:
|Вердер Бремен
|17.04.2027
|Ельферсберг
|:
|Падерборн
|17.04.2027
|РБ Лейпциг
|:
|Кельн
|17.04.2027
|Уніон Берлін
|:
|Штутгарт
|17.04.2027
|Фрайбург
|:
|Майнц
|17.04.2027
|Шальке
|:
|Гамбург
|Тур 31
|24.04.2027
|Айнтрахт Франкфурт
|:
|Баєр Леверкузен
|24.04.2027
|Боруссія Д.
|:
|РБ Лейпциг
|24.04.2027
|Боруссія М.
|:
|Шальке
|24.04.2027
|Вердер Бремен
|:
|Баварія Мюнхен
|24.04.2027
|Гамбург
|:
|Ельферсберг
|24.04.2027
|Гоффенгайм
|:
|Уніон Берлін
|24.04.2027
|Кельн
|:
|Майнц
|24.04.2027
|Падерборн
|:
|Аугсбург
|24.04.2027
|Штутгарт
|:
|Фрайбург
|Тур 32
|08.05.2027
|Аугсбург
|:
|Штутгарт
|08.05.2027
|Баварія Мюнхен
|:
|Боруссія М.
|08.05.2027
|Баєр Леверкузен
|:
|Гамбург
|08.05.2027
|Ельферсберг
|:
|Гоффенгайм
|08.05.2027
|Майнц
|:
|Боруссія Д.
|08.05.2027
|РБ Лейпциг
|:
|Падерборн
|08.05.2027
|Уніон Берлін
|:
|Вердер Бремен
|08.05.2027
|Фрайбург
|:
|Кельн
|08.05.2027
|Шальке
|:
|Айнтрахт Франкфурт
|Тур 33
|15.05.2027
|Айнтрахт Франкфурт
|:
|Ельферсберг
|15.05.2027
|Баєр Леверкузен
|:
|Баварія Мюнхен
|15.05.2027
|Боруссія Д.
|:
|Кельн
|15.05.2027
|Боруссія М.
|:
|Аугсбург
|15.05.2027
|Вердер Бремен
|:
|Шальке
|15.05.2027
|Гамбург
|:
|Фрайбург
|15.05.2027
|Гоффенгайм
|:
|Майнц
|15.05.2027
|Падерборн
|:
|Уніон Берлін
|15.05.2027
|Штутгарт
|:
|РБ Лейпциг
|Тур 34
|22.05.2027
|Аугсбург
|:
|Гамбург
|22.05.2027
|Баварія Мюнхен
|:
|Айнтрахт Франкфурт
|22.05.2027
|Ельферсберг
|:
|Вердер Бремен
|22.05.2027
|Кельн
|:
|Падерборн
|22.05.2027
|Майнц
|:
|Штутгарт
|22.05.2027
|РБ Лейпциг
|:
|Гоффенгайм
|22.05.2027
|Уніон Берлін
|:
|Боруссія М.
|22.05.2027
|Фрайбург
|:
|Боруссія Д.
|22.05.2027
|Шальке
|:
|Баєр Леверкузен
Новий сезон Бундесліги обіцяє чимало яскравих протистоянь, а календар уже дозволяє спланувати перегляд найцікавіших матчів.
Турнірна таблиця Чемпіонату Німеччини з футболу сезону 2026/27
Читайте також:
Коментарі — 0