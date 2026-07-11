Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Календар матчів Бундесліги сезону 2026/27: ключові матчі та битви грандів

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Календар матчів Бундесліги сезону 2026/27: ключові матчі та битви грандів
Календар матчів Бундесліги сезону 2026/27
колаж: glavcom.ua

Дізнайтеся, коли стартує і завершиться чемпіонат Німеччини з футболу, скільки турів буде зіграно та чого очікувати від нового сезону

Німецька Бундесліга офіційно представила календар нового сезону 2026/27. Про це повідомляє «Главком». Попереду – 34 тури, дев'ять місяців боротьби за чемпіонський титул, єврокубкові місця та збереження прописки в елітному дивізіоні.

Новий сезон стартує 28 серпня 2026 року, а завершиться 22 травня 2027 року. Чемпіонат Німеччини проходитиме за участю 18 клубів, кожен із яких проведе по 34 матчі. Загалом уболівальники побачать 306 поєдинків упродовж сезону.

Перший тур відкриє матч між чинним чемпіоном «Баварією» та «Штутгартом», який відбудеться 28 серпня. Решта поєдинків стартового туру пройдуть упродовж 29 серпня 2026 року. Водночас календар, як і щороку, може зазнати окремих змін через телетрансляції, участь німецьких клубів у єврокубках та інші організаційні обставини.

Бундесліга традиційно входить до числа найсильніших футбольних чемпіонатів Європи. Новий сезон обіцяє бути особливо цікавим: чинний чемпіон «Баварія» спробує захистити титул, а «Боруссія» Дортмунд, «Баєр», «РБ Лейпциг», «Айнтрахт» та інші клуби поведуть боротьбу за найвищі місця й путівки до єврокубків. Для вболівальників це означає майже дев'ять місяців великого футболу, яскравих матчів і напруженої боротьби до останнього туру.

Бундесліга (Німеччина) – Розклад матчів сезону 2026/27

Дата Господарі Рахунок матчу Гості
Тур 1
28.08.2026 Баварія Мюнхен : Штутгарт
29.08.2026 Аугсбург : Шальке
29.08.2026 Боруссія Д. : Гамбург
29.08.2026 Ельферсберг : Баєр Леверкузен
29.08.2026 Кельн : Гоффенгайм
29.08.2026 Майнц : Падерборн
29.08.2026 РБ Лейпциг : Боруссія М.
29.08.2026 Уніон Берлін : Айнтрахт Франкфурт
29.08.2026 Фрайбург : Вердер Бремен
Тур 2
05.09.2026 Айнтрахт Франкфурт : Аугсбург
05.09.2026 Баєр Леверкузен : Уніон Берлін
05.09.2026 Боруссія М. : Ельферсберг
05.09.2026 Вердер Бремен : РБ Лейпциг
05.09.2026 Гамбург : Майнц
05.09.2026 Гоффенгайм : Боруссія Д.
05.09.2026 Падерборн : Фрайбург
05.09.2026 Шальке : Баварія Мюнхен
05.09.2026 Штутгарт : Кельн
Тур 3
12.09.2026 Аугсбург : Баєр Леверкузен
12.09.2026 Боруссія Д. : Падерборн
12.09.2026 Гоффенгайм : Штутгарт
12.09.2026 Ельферсберг : Баварія Мюнхен
12.09.2026 Кельн : Вердер Бремен
12.09.2026 Майнц : Айнтрахт Франкфурт
12.09.2026 РБ Лейпциг : Гамбург
12.09.2026 Уніон Берлін : Шальке
12.09.2026 Фрайбург : Боруссія М.
Тур 4
19.09.2026 Айнтрахт Франкфурт : Фрайбург
19.09.2026 Баварія Мюнхен : Уніон Берлін
19.09.2026 Баєр Леверкузен : РБ Лейпциг
19.09.2026 Боруссія М. : Майнц
19.09.2026 Вердер Бремен : Аугсбург
19.09.2026 Гамбург : Кельн
19.09.2026 Падерборн : Гоффенгайм
19.09.2026 Шальке : Ельферсберг
19.09.2026 Штутгарт : Боруссія Д.
Тур 5
10.10.2026 Аугсбург : Баварія Мюнхен
10.10.2026 Боруссія Д. : Вердер Бремен
10.10.2026 Гоффенгайм : Гамбург
10.10.2026 Кельн : Боруссія М.
10.10.2026 Майнц : Баєр Леверкузен
10.10.2026 Падерборн : Штутгарт
10.10.2026 РБ Лейпциг : Айнтрахт Франкфурт
10.10.2026 Уніон Берлін : Ельферсберг
10.10.2026 Фрайбург : Шальке
Тур 6
17.10.2026 Айнтрахт Франкфурт : Кельн
17.10.2026 Баварія Мюнхен : РБ Лейпциг
17.10.2026 Баєр Леверкузен : Фрайбург
17.10.2026 Боруссія М. : Гоффенгайм
17.10.2026 Вердер Бремен : Падерборн
17.10.2026 Гамбург : Штутгарт
17.10.2026 Ельферсберг : Аугсбург
17.10.2026 Уніон Берлін : Боруссія Д.
17.10.2026 Шальке : Майнц
Тур 7
24.10.2026 Аугсбург : Уніон Берлін
24.10.2026 Боруссія Д. : Айнтрахт Франкфурт
24.10.2026 Гоффенгайм : Баєр Леверкузен
24.10.2026 Кельн : Шальке
24.10.2026 Майнц : Вердер Бремен
24.10.2026 Падерборн : Гамбург
24.10.2026 РБ Лейпциг : Ельферсберг
24.10.2026 Фрайбург : Баварія Мюнхен
24.10.2026 Штутгарт : Боруссія М.
Тур 8
31.10.2026 Айнтрахт Франкфурт : Гамбург
31.10.2026 Аугсбург : Фрайбург
31.10.2026 Баварія Мюнхен : Боруссія Д.
31.10.2026 Баєр Леверкузен : Штутгарт
31.10.2026 Боруссія М. : Падерборн
31.10.2026 Вердер Бремен : Гоффенгайм
31.10.2026 Ельферсберг : Майнц
31.10.2026 Уніон Берлін : Кельн
31.10.2026 Шальке : РБ Лейпциг
Тур 9
07.11.2026 Боруссія Д. : Ельферсберг
07.11.2026 Гамбург : Боруссія М.
07.11.2026 Гоффенгайм : Шальке
07.11.2026 Кельн : Баєр Леверкузен
07.11.2026 Майнц : Баварія Мюнхен
07.11.2026 Падерборн : Айнтрахт Франкфурт
07.11.2026 РБ Лейпциг : Аугсбург
07.11.2026 Фрайбург : Уніон Берлін
07.11.2026 Штутгарт : Вердер Бремен
Тур 10
21.11.2026 Айнтрахт Франкфурт : Гоффенгайм
21.11.2026 Аугсбург : Майнц
21.11.2026 Баварія Мюнхен : Кельн
21.11.2026 Баєр Леверкузен : Падерборн
21.11.2026 Боруссія М. : Боруссія Д.
21.11.2026 Вердер Бремен : Гамбург
21.11.2026 Ельферсберг : Фрайбург
21.11.2026 Уніон Берлін : РБ Лейпциг
21.11.2026 Шальке : Штутгарт
Тур 11
28.11.2026 Боруссія Д. : Баєр Леверкузен
28.11.2026 Вердер Бремен : Боруссія М.
28.11.2026 Гамбург : Баварія Мюнхен
28.11.2026 Гоффенгайм : Аугсбург
28.11.2026 Кельн : Ельферсберг
28.11.2026 Майнц : Уніон Берлін
28.11.2026 Падерборн : Шальке
28.11.2026 Фрайбург : РБ Лейпциг
28.11.2026 Штутгарт : Айнтрахт Франкфурт
Тур 12
05.12.2026 Айнтрахт Франкфурт : Вердер Бремен
05.12.2026 Аугсбург : Кельн
05.12.2026 Баварія Мюнхен : Падерборн
05.12.2026 Баєр Леверкузен : Боруссія М.
05.12.2026 Ельферсберг : Штутгарт
05.12.2026 РБ Лейпциг : Майнц
05.12.2026 Уніон Берлін : Гамбург
05.12.2026 Фрайбург : Гоффенгайм
05.12.2026 Шальке : Боруссія Д.
Тур 13
12.12.2026 Боруссія Д. : Аугсбург
12.12.2026 Боруссія М. : Айнтрахт Франкфурт
12.12.2026 Вердер Бремен : Баєр Леверкузен
12.12.2026 Гамбург : Шальке
12.12.2026 Гоффенгайм : Баварія Мюнхен
12.12.2026 Кельн : РБ Лейпциг
12.12.2026 Майнц : Фрайбург
12.12.2026 Падерборн : Ельферсберг
12.12.2026 Штутгарт : Уніон Берлін
Тур 14
19.12.2026 Аугсбург : Падерборн
19.12.2026 Баварія Мюнхен : Вердер Бремен
19.12.2026 Баєр Леверкузен : Айнтрахт Франкфурт
19.12.2026 Ельферсберг : Гамбург
19.12.2026 Майнц : Кельн
19.12.2026 РБ Лейпциг : Боруссія Д.
19.12.2026 Уніон Берлін : Гоффенгайм
19.12.2026 Фрайбург : Штутгарт
19.12.2026 Шальке : Боруссія М.
Тур 15
09.01.2027 Айнтрахт Франкфурт : Шальке
09.01.2027 Боруссія Д. : Майнц
09.01.2027 Боруссія М. : Баварія Мюнхен
09.01.2027 Вердер Бремен : Уніон Берлін
09.01.2027 Гамбург : Баєр Леверкузен
09.01.2027 Гоффенгайм : Ельферсберг
09.01.2027 Кельн : Фрайбург
09.01.2027 Падерборн : РБ Лейпциг
09.01.2027 Штутгарт : Аугсбург
Тур 16
13.01.2027 Аугсбург : Боруссія М.
13.01.2027 Баварія Мюнхен : Баєр Леверкузен
13.01.2027 Ельферсберг : Айнтрахт Франкфурт
13.01.2027 Кельн : Боруссія Д.
13.01.2027 Майнц : Гоффенгайм
13.01.2027 РБ Лейпциг : Штутгарт
13.01.2027 Уніон Берлін : Падерборн
13.01.2027 Фрайбург : Гамбург
13.01.2027 Шальке : Вердер Бремен
Тур 17
16.01.2027 Айнтрахт Франкфурт : Баварія Мюнхен
16.01.2027 Баєр Леверкузен : Шальке
16.01.2027 Боруссія Д. : Фрайбург
16.01.2027 Боруссія M. : Уніон Берлін
16.01.2027 Вердер Бремен : Ельферсберг
16.01.2027 Гамбург : Аугсбург
16.01.2027 Гоффенгайм : РБ Лейпциг
16.01.2027 Падерборн : Кельн
16.01.2027 Штутгарт : Майнц
Тур 18
23.01.2027 Айнтрахт Франкфурт : Уніон Берлін
23.01.2027 Баєр Леверкузен : Ельферсберг
23.01.2027 Боруссія М. : РБ Лейпциг
23.01.2027 Вердер Бремен : Фрайбург
23.01.2027 Гамбург : Боруссія Д.
23.01.2027 Гоффенгайм : Кельн
23.01.2027 Падерборн : Майнц
23.01.2027 Шальке : Аугсбург
23.01.2027 Штутгарт : Баварія Мюнхен
Тур 19
30.01.2027 Аугсбург : Айнтрахт Франкфурт
30.01.2027 Баварія Мюнхен : Шальке
30.01.2027 Боруссія Д. : Гоффенгайм
30.01.2027 Ельферсберг : Боруссія М.
30.01.2027 Кельн : Штутгарт
30.01.2027 Майнц : Гамбург
30.01.2027 РБ Лейпциг : Вердер Бремен
30.01.2027 Уніон Берлін : Баєр Леверкузен
30.01.2027 Фрайбург : Падерборн
Тур 20
06.02.2027 Айнтрахт Франкфурт : Майнц
06.02.2027 Баварія Мюнхен : Ельферсберг
06.02.2027 Баєр Леверкузен : Аугсбург
06.02.2027 Боруссія М. : Фрайбург
06.02.2027 Вердер Бремен : Кельн
06.02.2027 Гамбург : РБ Лейпциг
06.02.2027 Падерборн : Боруссія Д.
06.02.2027 Шальке : Уніон Берлін
06.02.2027 Штутгарт : Гоффенгайм
Тур 21
13.02.2027 Аугсбург : Вердер Бремен
13.02.2027 Боруссія Д. : Штутгарт
13.02.2027 Гоффенгайм : Падерборн
13.02.2027 Ельферсберг : Шальке
13.02.2027 Кельн : Гамбург
13.02.2027 Майнц : Боруссія М.
13.02.2027 РБ Лейпциг : Баєр Леверкузен
13.02.2027 Уніон Берлін : Баварія Мюнхен
13.02.2027 Фрайбург : Айнтрахт Франкфурт
Тур 22
20.02.2027 Айнтрахт Франкфурт : РБ Лейпциг
20.02.2027 Баварія Мюнхен : Аугсбург
20.02.2027 Баєр Леверкузен : Майнц
20.02.2027 Боруссія М. : Кельн
20.02.2027 Вердер Бремен : Боруссія Д.
20.02.2027 Гамбург : Гоффенгайм
20.02.2027 Ельферсберг : Уніон Берлін
20.02.2027 Шальке : Фрайбург
20.02.2027 Штутгарт : Падерборн
Тур 23
27.02.2027 Аугсбург : Ельферсберг
27.02.2027 Боруссія Д. : Уніон Берлін
27.02.2027 Гоффенгайм : Боруссія М.
27.02.2027 Кельн : Айнтрахт Франкфурт
27.02.2027 Майнц : Шальке
27.02.2027 Падерборн : Вердер Бремен
27.02.2027 РБ Лейпциг : Баварія Мюнхен
27.02.2027 Фрайбург : Баєр Леверкузен
27.02.2027 Штутгарт : Гамбург
Тур 24
03.03.2027 Айнтрахт Франкфурт : Боруссія Д.
03.03.2027 Баварія Мюнхен : Фрайбург
03.03.2027 Баєр Леверкузен : Гоффенгайм
03.03.2027 Боруссія М. : Штутгарт
03.03.2027 Вердер Бремен : Майнц
03.03.2027 Гамбург : Падерборн
03.03.2027 Ельферсберг : РБ Лейпциг
03.03.2027 Уніон Берлін : Аугсбург
03.03.2027 Шальке : Кельн
Тур 25
06.03.2027 Боруссія Д. : Баварія Мюнхен
06.03.2027 Гамбург : Айнтрахт Франкфурт
06.03.2027 Гоффенгайм : Вердер Бремен
06.03.2027 Кельн : Уніон Берлін
06.03.2027 Майнц : Ельферсберг
06.03.2027 Падерборн : Боруссія М.
06.03.2027 РБ Лейпциг : Шальке
06.03.2027 Фрайбург : Аугсбург
06.03.2027 Штутгарт : Баєр Леверкузен
Тур 26
13.03.2027 Айнтрахт Франкфурт : Падерборн
13.03.2027 Аугсбург : РБ Лейпциг
13.03.2027 Баварія Мюнхен : Майнц
13.03.2027 Баєр Леверкузен : Кельн
13.03.2027 Боруссія М. : Гамбург
13.03.2027 Вердер Бремен : Штутгарт
13.03.2027 Ельферсберг : Боруссія Д.
13.03.2027 Уніон Берлін : Фрайбург
13.03.2027 Шальке : Гоффенгайм
Тур 27
20.03.2027 Боруссія Д. : Боруссія М.
20.03.2027 Гамбург : Вердер Бремен
20.03.2027 Гоффенгайм : Айнтрахт Франкфурт
20.03.2027 Кельн : Баварія Мюнхен
20.03.2027 Майнц : Аугсбург
20.03.2027 Падерборн : Баєр Леверкузен
20.03.2027 РБ Лейпциг : Уніон Берлін
20.03.2027 Фрайбург : Ельферсберг
20.03.2027 Штутгарт : Шальке
Тур 28
03.04.2027 Айнтрахт Франкфурт : Штутгарт
03.04.2027 Аугсбург : Гоффенгайм
03.04.2027 Баварія Мюнхен : Гамбург
03.04.2027 Баєр Леверкузен : Боруссія Д.
03.04.2027 Боруссія М. : Вердер Бремен
03.04.2027 Ельферсберг : Кельн
03.04.2027 РБ Лейпциг : Фрайбург
03.04.2027 Уніон Берлін : Майнц
03.04.2027 Шальке : Падерборн
Тур 29
10.04.2027 Боруссія Д. : Шальке
10.04.2027 Боруссія М. : Баєр Леверкузен
10.04.2027 Вердер Бремен : Айнтрахт Франкфурт
10.04.2027 Гамбург : Уніон Берлін
10.04.2027 Гоффенгайм : Фрайбург
10.04.2027 Кельн : Аугсбург
10.04.2027 Майнц : РБ Лейпциг
10.04.2027 Падерборн : Баварія Мюнхен
10.04.2027 Штутгарт : Ельферсберг
Тур 30
17.04.2027 Айнтрахт Франкфурт : Боруссія М.
17.04.2027 Аугсбург : Боруссія Д.
17.04.2027 Баварія Мюнхен : Гоффенгайм
17.04.2027 Баєр Леверкузен : Вердер Бремен
17.04.2027 Ельферсберг : Падерборн
17.04.2027 РБ Лейпциг : Кельн
17.04.2027 Уніон Берлін : Штутгарт
17.04.2027 Фрайбург : Майнц
17.04.2027 Шальке : Гамбург
Тур 31
24.04.2027 Айнтрахт Франкфурт : Баєр Леверкузен
24.04.2027 Боруссія Д. : РБ Лейпциг
24.04.2027 Боруссія М. : Шальке
24.04.2027 Вердер Бремен : Баварія Мюнхен
24.04.2027 Гамбург : Ельферсберг
24.04.2027 Гоффенгайм : Уніон Берлін
24.04.2027 Кельн : Майнц
24.04.2027 Падерборн : Аугсбург
24.04.2027 Штутгарт : Фрайбург
Тур 32
08.05.2027 Аугсбург : Штутгарт
08.05.2027 Баварія Мюнхен : Боруссія М.
08.05.2027 Баєр Леверкузен : Гамбург
08.05.2027 Ельферсберг : Гоффенгайм
08.05.2027 Майнц : Боруссія Д.
08.05.2027 РБ Лейпциг : Падерборн
08.05.2027 Уніон Берлін : Вердер Бремен
08.05.2027 Фрайбург : Кельн
08.05.2027 Шальке : Айнтрахт Франкфурт
Тур 33
15.05.2027 Айнтрахт Франкфурт : Ельферсберг
15.05.2027 Баєр Леверкузен : Баварія Мюнхен
15.05.2027 Боруссія Д. : Кельн
15.05.2027 Боруссія М. : Аугсбург
15.05.2027 Вердер Бремен : Шальке
15.05.2027 Гамбург : Фрайбург
15.05.2027 Гоффенгайм : Майнц
15.05.2027 Падерборн : Уніон Берлін
15.05.2027 Штутгарт : РБ Лейпциг
Тур 34
22.05.2027 Аугсбург : Гамбург
22.05.2027 Баварія Мюнхен : Айнтрахт Франкфурт
22.05.2027 Ельферсберг : Вердер Бремен
22.05.2027 Кельн : Падерборн
22.05.2027 Майнц : Штутгарт
22.05.2027 РБ Лейпциг : Гоффенгайм
22.05.2027 Уніон Берлін : Боруссія М.
22.05.2027 Фрайбург : Боруссія Д.
22.05.2027 Шальке : Баєр Леверкузен

Новий сезон Бундесліги обіцяє чимало яскравих протистоянь, а календар уже дозволяє спланувати перегляд найцікавіших матчів.

Турнірна таблиця Чемпіонату Німеччини з футболу сезону 2026/27

Standings provided by Sofascore

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Німеччина Бундесліга календар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Для першої результативної дії турніру знадобилося дев'ять хвилин
Перший гол Чемпіонату світу 2026: хто відкрив лік забитим м'ячам
11 червня, 22:02
Чемпіонат світу набирає обертів
Чемпіонат світу з футболу: Південна Корея здобула вольову перемогу над Чехією
12 червня, 06:56
Бразилія входить до когорти претендентів на перемогу на Чемпіонаті світу 2026
Бразилія розписала нічию з Марокко на Чемпіонаті світу 2026
14 червня, 03:09
Назарій Русин має чинний контракт з англійським «Сандерлендом»
«Карпати» готові підписати контракт з ексфорвардом «Динамо»
22 червня, 17:35
У 1/8 фіналу мундіалю між собою зіграють збірні Марокко та Канади
Визначилася перша пара 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу
30 червня, 10:10
Дмитро Михайленко: Хлопці переломили хід матчу й здобули цілком заслужену перемогу
Тренер збірної України U-19 з футболу оцінив вольову перемогу своєї команди на старті Євро-2026
30 червня, 11:48
Погода вплинула на старт гри Чемпіонату світу
Гра Чемпіонату світу Мексика – Еквадор розпочалася із годинною затримкою: що сталося
1 липня, 06:10
Стадіон «Ацтека» під час ЧС-2026 називається «Мехіко-Сіті»
Мексика оновила кілька рекордів після перемоги над Еквадором на Чемпіонаті світі
1 липня, 12:10
Артем Бесєдін був провідним форвардом київського «Динамо»
Колишній нападник «Динамо» і збірної України несподівано завершив кар'єру в 30 років
Сьогодні, 19:30

Новини

Кривдниця Костюк вперше в кар'єрі виграла Вімблдон
Кривдниця Костюк вперше в кар'єрі виграла Вімблдон
Календар матчів Бундесліги сезону 2026/27: ключові матчі та битви грандів
Календар матчів Бундесліги сезону 2026/27: ключові матчі та битви грандів
У столичному Палаці спорту народний депутат жорстоко побив 53-річного ізраїльтянина: деталі
У столичному Палаці спорту народний депутат жорстоко побив 53-річного ізраїльтянина: деталі
ФБУ відреагувала на допис Журавок та лайки українських біатлоністів
ФБУ відреагувала на допис Журавок та лайки українських біатлоністів
Тренер збірної Іспанії досяг рекордного показника в матчах чемпіонатів світу та Європи
Тренер збірної Іспанії досяг рекордного показника в матчах чемпіонатів світу та Європи
Колишній нападник «Динамо» і збірної України несподівано завершив кар'єру в 30 років
Колишній нападник «Динамо» і збірної України несподівано завершив кар'єру в 30 років

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
354K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 липня: ситуація на фронті
160K
Економіст розкрив парадокс: Розбомбивши НПЗ, Україна економить уряду РФ 200 млрд рублів на місяць
142K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 липня 2026
80K
Українка розповіла, скільки коштує місяць життя у Польщі
46K
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
41K
Утік із Нью-Йорка та пішов на фронт через борги: історія правнука Брежнєва, який опинився в українському полоні

Новини

День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
Сьогодні, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
6 липня, 18:09
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua