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Куртуа розповів, що його видалили з чату збірної Бельгії

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Куртуа розповів, що його видалили з чату збірної Бельгії
Тібо Куртуа має напружені стосунки зі збірною Бельгії
фото: Wikipedia

Один з лідерів збірної Бельгії більше не перебуває на зв'язку зі своєю командою

Воротар мадридського «Реала» Тібо Куртуа розповів, що його виключили з групового чату гравців збірної Бельгії у WhatsApp. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Mundo Deportivo. 

Чому Куртуа видалили з чату?

Куртуа залишається одним із найкращих голкіперів світу, однак його стосунки зі збірною Бельгії в останні роки були непростими. Під час роботи Домініко Тедеско футболіст вирішив припинити виступи за національну команду. При цьому голкіпер не оголошував про завершення міжнародної кар'єри. Він після Чемпіонату світу заявив, що не планує брати участь у матчах Ліги націй. Винятком могла стати лише ситуація, коли через травми інших воротарів новий тренер бельгійців Марк ван Боммел не мав би альтернативи для виклику Куртуа.

Таке рішення і вплинуло на зв'язок футболіста з командою. В інтерв'ю DAZN голкіпер «Реала» повідомив, що його видалили з групового чату збірної у WhatsApp. «Мене вигнали з групи WhatsApp гравців. Цей чат використовують для передавання інформації, наприклад про тренування. Час від часу там з'являються й інші повідомлення, але їх не так багато», – розповів Куртуа.

Чи готовий Куртуа втратити місце у збірній?

Куртуа також прокоментував перші враження від роботи збірної під керівництвом ван Боммела. За словами голкіпера, дебютний збір за нового тренера пройшов позитивно, а команда рухається в правильному напрямку. «Після першого збору з ван Боммелом усі були доволі задоволені. Команда, як і тренер, рухається правильним шляхом. У цієї збірної велике майбутнє», – зазначив футболіст.

Водночас Куртуа розуміє, що через його рішення він може втратити статус основного воротаря Бельгії. Проте голкіпер наголосив, що ніколи не вважав місце у стартовому складі гарантованим. «Я ніколи не приїжджав до збірної з упевненістю, що автоматично гратиму. Я знаю свої сильні сторони й розумію, що можу бути важливим для команди. Якщо тренер віддасть перевагу Сенне Ламменсу, Маартену Вандевордту або Ніколасу Пендерсу, у мене не буде жодних проблем. Мене це абсолютно не турбує», – пояснив Куртуа.

Нагадаємо, що голкіпер Тібо Куртуа погодився продовжити контракт із мадридським «Реалом»

Теги: Тібо Куртуа футбол

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