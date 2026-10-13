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Україна вдруге переграла збірну Словаччини в плейоф відбору до жіночого Чемпіонату світу

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Україна вдруге переграла збірну Словаччини в плейоф відбору до жіночого Чемпіонату світу
Українські футболістки жодного разу не їздили на світову першість
фото: УАФ

«Синьо-жовті» зробили черговий крок на Мундіаль

Жіноча збірна України здолала національну команду Словаччини (1:0) в першому раунді плейоф кваліфікації до Чемпіонату світу 2027. Про це повідомляє «Главком».

Суперниці зустрілися за кілька днів після першого побачення. Цього разу долю поєдинку вирішив один забитий м'яч. Перед перервою Андрухів на вході в штрафний отримала закидання з глибини від Калініної та майстерно поклала м'яч у дальній кут.

У другій половині підопічні Ії Андрущак могли подвоїти перевагу. На 73-й хвилині українки навіть відправили м'яч у сітку – Хімич технічно пробила з меж штрафного після прострілу. Проте, суддівська бригада помітила офсайд.

Зрештою, «синьо-жовті» обмежилися мінімальною перемогою. Збірна України пробилася у другий раунд відбору. Там команда Андрущак позмагається за путівку на Мундіаль з переможцем протистояння між Англією і Грецією.

Чемпіонат світу 2027. Кваліфікація, плейоф, перший раунд

Україна Ж – Словаччина Ж – 1:0 (перший матч – 3:1)

  • Гол: Андрухів, 45

До слова, нещодавно молодіжна збірна України розписала нічию з Албанією у спарингу. «Синьо-жовті» пропустили першими. У другому таймі Талпа та Богданов перевернули матч, але на останній хвилинці балканці зрівняли рахунок.

Нагадаємо, раніше збірна України U-21 втішною перемогою завершила відбір до Євро-2027. Переможний м'яч оформив Пищур. «Синьо-жовті» фінішували третіми в групі.

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Теги: футбол чемпіонат світу Збірна України жіночий футбол

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