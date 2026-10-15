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Коштовний новачок «Ліверпуля» визнаний гравцем тижня в Лізі чемпіонів

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Коштовний новачок «Ліверпуля» визнаний гравцем тижня в Лізі чемпіонів
Бредлі Баркола відкрив лік голам за мерсисайдців
фото: Marca

Переможний хет-трик дозволив голеадору залишити конкурентів позаду

Нападник англійського «Ліверпуля» Бредлі Баркола став найкращим футболістом другого туру основного раунду Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу турніру.

Напередодні француз доклався до перемоги над ЛАСКом із австрійського Лінца (6:3). Вінгер вийшов у старті мерсисайдців і провів на полі 73 хвилини. За відведений час він забив три мячі.

У голосуванні Баркола випередив форварда бельгійського «Брюгге» Ніколо Тресольді, який зробив хет-трик проти міланського «Інтера» (4:3). Далі розташувалися нападник мюнхенської «Баварії» Гаррі Кейн і вінгер іспанської «Барселони» Ламін Ямаль, які оформили два голи та два асисти відповідно.

Баркола в нинішньому сезоні зіграв сім матчів у всіх турнірах. Учорашній хет-трик – перші результативні дії французького нападника в «Ліверпулі». Влітку він перебрався на «Енфілд» за 125 млн євро.

До слова, вихованець «Ліверпуля» Кумас повторив виняткове досягнення в Лізі чемпіонів. Форвард оформив гол і асист в турнірі у 21 рік. Досі єдиним мерсисайдцем із таким досягненням був екскапітан гранда Джеррард.

Нагадаємо, вінгер Перріс приніс чемпіону Азербайджану першу перемогу в Лізі чемпіонів. Екслегіонер київського «Динамо» допоміг бакинському «Сабаху» переграти «Славію» з Праги. Колектив цьогоріч дебютував у турнірі.

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Теги: ФК Ліверпуль Ліга чемпіонів футбол УЄФА

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