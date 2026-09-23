Крупський вважає, що перший гол збірної України забив узбецький футболіст Шацьких

Ілля Крупський не продемонстрував хорошого знання історії українського футболу

Захисник «Харкова» та збірної України з футболу Ілля Крупський потрапив у кумедну ситуацію під час вікторини для дебютантів національної команди. Про це повідомляє «Главком».

Українська асоціація футболу опублікувала відео, у якому Крупський відповідав на запитання про історію збірної України.

Зокрема, треба було зазначити, хто забив перший гол в історії національної команди.

Крупський після нетривалих роздумів назвав Максима Шацьких, який ніколи не грав за збірну України – на міжнародному рівні він представляв Узбекистан.

Перший гол в історії української збірної забив Іван Гецко 29 квітня 1992 року в товариському матчі проти Угорщини в Ужгороді. Українці тоді поступилися з рахунком 1:3.

Як повідомлялося, футболісти «Реала» та «Ельче» перед матчем шостого туру Ла Ліги взяли участь в акції на підтримку жителів Сеути.

Гравці вийшли на поле у ​​футболках з написом «Todos somos Caballas», що дослівно можна перекласти як «Всі ми – скумбрії». У Іспанії «скумбріями» називають уродженців Сеути.

Однак Кіліан Мбаппе, Вінісіус та Ібраїма Конате одягли футболки лише наполовину, через що напис був майже непомітний. Крім того, Мбаппе та Вінісіус ще до рукостискання із суперниками зняли футболки.