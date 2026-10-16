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Максим Шацьких прокоментував чутки про інтерес зі сторони «Динамо»

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Максим Шацьких прокоментував чутки про інтерес зі сторони «Динамо»
Ексфорвард киян розпочав тренерську кар'єру у 2022 році
фото: ФК «Динамо». Максим Шацьких

Максим Шацьких з 2025 року працює з «Азією»

Головний тренер «Азії» Максим Шацьких, відомий своїми виступами у складі київського «Динамо», прокоментував чутки про інтерес зі сторони «біло-синіх». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Tribuna UZ.

«Звичайно, я дуже хотів би працювати в цьому клубі. Зрештою, я присвятив йому десять років свого життя. Тому, звичайно, це теж одна з моїх мрій і бажань. Я готовий до такої можливості вже зараз. Тому, навіть у нинішній ситуації, у мене є величезне бажання працювати в суперклубі, досягати високих результатів і здобувати нагороди разом із командою. У мене сильне є бажання», – сказав Шацьких.

Київське «Динамо» посідає третє місце турнірної таблиці УПЛ: «біло-сині» мають в своєму активі 16 алікових балів та одну гру у запасі. До єврокубків команда Іоря Костюка кваліфікуватись не зуміла.

Максим Шацьких є четвертим найкращим бомбардиром «Динамо» в історії: в його активі 142 забитих м'ячі у складі «біло-синіх». Разом з Андрієм Ярмоленком Шацьких є найкращим бомбардиром УПЛ в історії (124 голи).

До слова, оборонець лондонського «Челсі» Ріс Джеймс переніс операцію на коліні. Через це англієць пропустить наступні три  місяці.

Нагадаємо, що воротар Єгор Крапівін уклав договір із барселонським «Еспаньйолом» – контракт розрахований до літа 2031 року.

 

Теги: ФК «Динамо» УПЛ футбол Максим Шацьких

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