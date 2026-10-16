Максим Шацьких прокоментував чутки про інтерес зі сторони «Динамо»

Максим Шацьких з 2025 року працює з «Азією»

Головний тренер «Азії» Максим Шацьких, відомий своїми виступами у складі київського «Динамо», прокоментував чутки про інтерес зі сторони «біло-синіх». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Tribuna UZ.

«Звичайно, я дуже хотів би працювати в цьому клубі. Зрештою, я присвятив йому десять років свого життя. Тому, звичайно, це теж одна з моїх мрій і бажань. Я готовий до такої можливості вже зараз. Тому, навіть у нинішній ситуації, у мене є величезне бажання працювати в суперклубі, досягати високих результатів і здобувати нагороди разом із командою. У мене сильне є бажання», – сказав Шацьких.

Київське «Динамо» посідає третє місце турнірної таблиці УПЛ: «біло-сині» мають в своєму активі 16 алікових балів та одну гру у запасі. До єврокубків команда Іоря Костюка кваліфікуватись не зуміла.

Максим Шацьких є четвертим найкращим бомбардиром «Динамо» в історії: в його активі 142 забитих м'ячі у складі «біло-синіх». Разом з Андрієм Ярмоленком Шацьких є найкращим бомбардиром УПЛ в історії (124 голи).

До слова, оборонець лондонського «Челсі» Ріс Джеймс переніс операцію на коліні. Через це англієць пропустить наступні три місяці.

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