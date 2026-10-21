Конкурент Забарного та володар «Золотого м'яча» поповнили лазарет ПСЖ

Усман Дембеле не допоможе ПСЖ у прийдешніх поєдинках

Перемога над іспанською «Барселоною» виявилася для гранда пірровою

Французький «Парі Сен-Жермен» втратив низку провідних виконавців за підсумками третього туру основного раунду Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Найбільшою втратою парижан у поєдинку проти іспанської «Барселони» (4:2) став Хвіча Кварацхелія. У нападника діагностували розрив «хрестів». Найімовірніше, він вибув до кінця сезону.

Натомість оборонець Маркіньйос і форвард Усман Дембеле відбулися легшими травмами. Обидва зазнали ушкоджень стегон. Вони вибули з обойми Луїса Енріке на кілька тижнів.

Дембеле в нинішньому сезоні зіграв 10 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав чотири голи та шість асистів. Тим часом Маркіньйос провів вісім матчів (три м'ячі).

До слова, раніше «Барселона» поскаржилася УЄФА на банер уболівальників ПСЖ. Представникам іспанського гранда не сподобався перформанс «Паризька різанина». Фанати приурочили кореографію до Геловіна.

Нагадаємо, українець Забарний потрапив до символічної збірної туру чемпіонату Франції. Оборонець ПСЖ дав старт камбеку парижан у протистоянні зі Страсбуром. Його заспів підтримали нападники Дембеле та Дуе.