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Вінгер збірної України відмовив клубу Ла Ліги

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Вінгер збірної України відмовив клубу Ла Ліги
Олексій гуцуляк все ще залишається вільнимагентом
фото: ФК «Полісся». Олексій Гуцуляк.

«Еспаньол» пропонував контракт українському футболісту

Вінгер збірної України Олексій Гуцуляк відмовив «Еспаньйолу». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на журналіста Ігоря Бурбаса.

Клуб Ла Ліги запропонував 28-річному футболісту контракт з зарплатнею розміром у 600 тисяч євро на рік. Гуцуляк відмовив, оскільки у новому клубі планує отримувати 1,5 мільйони євро на рік.

Олексій Гуцуляк наразі залишається вільним агентом – влітку сплинув його контракт з «Поліссям». З того часу ЗМІ пов'язували українця з клубами з Туреччини, Бельгії, ОАЕ та інших країн, проте нове місце роботи Гуцуляк поки так і не знайшов.

Вінгер став найкращим бомбардиром збірної України у 2025 році – за дев'ять зігранних матчів він забив п'ять голів, а також віддав два асисти. На клубном рівні у минулому сезоні Гуцуляк також був результативним: 31 матч, дев'ять забитих м'ячів, сім гольових передач.

Нагадаємо, що Фабріціо Романо назвав суму, за яку «Тоттенгем» може викупити Михайла Мудрика у «Челсі».

До слова, Андрій Ярмоленко звернувся до вболівальників після розгромної поразки «Динамо» в матчі з новачком УПЛ «Буковиною».

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Олексій Гуцуляк ФК «Полісся» ФК «Еспанйол»

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