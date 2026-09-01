Вінгер збірної України відмовив клубу Ла Ліги

«Еспаньол» пропонував контракт українському футболісту

Вінгер збірної України Олексій Гуцуляк відмовив «Еспаньйолу». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на журналіста Ігоря Бурбаса.

Клуб Ла Ліги запропонував 28-річному футболісту контракт з зарплатнею розміром у 600 тисяч євро на рік. Гуцуляк відмовив, оскільки у новому клубі планує отримувати 1,5 мільйони євро на рік.

Олексій Гуцуляк наразі залишається вільним агентом – влітку сплинув його контракт з «Поліссям». З того часу ЗМІ пов'язували українця з клубами з Туреччини, Бельгії, ОАЕ та інших країн, проте нове місце роботи Гуцуляк поки так і не знайшов.

Вінгер став найкращим бомбардиром збірної України у 2025 році – за дев'ять зігранних матчів він забив п'ять голів, а також віддав два асисти. На клубном рівні у минулому сезоні Гуцуляк також був результативним: 31 матч, дев'ять забитих м'ячів, сім гольових передач.

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