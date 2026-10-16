Сезон Ліги конференцій стартував! Підсумки першого туру турніру

Перший тиждень Ліги конференцій подарував одразу кілька пам'ятних розв'язок

У Лізі конференцій, на відміну від інших єврокубків, цей ігровий тиждень був першим у сезоні. Про найцікавіші результати дебютного туру третього за значенням клубного турніру Європи розповість в цьому огляді «Главком».

Тріумфальне повернення «Хайдука» у єврокубки

Хорватський «Хайдук» відзначив повернення до основного етапу єврокубків перемогою над амстердамським «Аяксом» із рахунком 2:1. Сплітці вперше за 16 років зіграли на цій стадії європейського турніру й одразу здобули перемогу над суперником із багатою континентальною історією. Сан'янг відкрив рахунок на 37-й хвилині, а на початку другого тайму Классен відновив рівновагу.

Утім, «Хайдук» швидко повернув собі перевагу: вже на 55-й хвилині Шотічек забив переможний м’яч. «Аякс» не зміг відігратися, тож хорватський клуб відсвяткував особливий єврокубковий вечір перед власними вболівальниками. Перемога над таким суперником стала важливим кроком у бік амбіцій щодо плейоф Ліги конференцій.

Рекордний матч «Копенгагена»

Данський «Копенгаген» упевнено переміг португальську «Брагу» з рахунком 3:0, а матч запам’ятався не лише результатом. На трибунах зібралися 24 636 глядачів – рекордна аудиторія для домашнього поєдинку основного етапу Ліги конференцій. Водночас перший тайм завершився без голів, тож уболівальникам довелося чекати результативної розв’язки після перерви.

Вони її дочекалися. На 49-й хвилині Ельюнуссі відкрив рахунок, а наприкінці зустрічі Корнеліус оформив дубль, забивши на 79-й і 86-й хвилинах.

«Лугано» здійснив камбек на новому стадіоні

«Лугано» здобув вольову перемогу над белградською «Црвеною Звездою» з рахунком 3:2 у матчі, який став особливим для швейцарського клубу через проведення на новому стадіоні. Господарі відкрили рахунок на 25-й хвилині завдяки голу Аєті, але Елснік зрівняв результат ще до перерви. У другому таймі Крунич вивів сербів уперед, і «Лугано» опинився за крок від поразки.

Однак кінцівка зустрічі залишилася за швейцарцями. На 84-й хвилині Монкада відновив рівновагу, а ще за п’ять хвилин Гргич забив третій м’яч і приніс господарям перемогу.

Другий тур Ліги конференцій пройде 22 жовтня. З усіма результатами стартового ігрового тижня можна ознайомитися нижче.

Ліга конференцій УЄФА 2026/2027. Етап ліги. Перший тур

«Гент» – «Орхус» 1:0 (0:0)

Голи: Гуре (87)

«Хайдук» – «Аякс» 2:1 (1:0)

Голи: Сан'янг (37), Шотічек (55) – Классен (53)

«Панатінаїкос» – «Борац» 2:1 (1:0)

Голи: Таборда (автогол, 6), Дессер (10) – Йоїч (80)

«Університатя» – «Хетафе» 1:1 (0:0)

Голи: Аль-Хамлаві (59) – Гудель (81)

«КуПС» – «Трабзонспор» 2:4 (0:2)

Голи: Пеннанен (54), Пажишек (автогол, 59) – Онуачу (3), Салах (44), Франкуліно (47, 90+1)

«Егнатія» – «Мідтьюлланн» 1:1 (1:1)

Голи: Груда (26) – Чо Ки Син (33)

«М'єльбю» – «Інтер Ескальдес» 2:0 (0:0)

Голи: Бергстрем (54), Норен (65)

«Лугано» – «Црвена Звезда» 3:2 (1:1)

Голи: Аєті (25), Монкада (84), Гргич (89) – Елснік (32), Крунич (67)

«Рига» – «Кайрат» 1:1 (1:1)

Голи: М'Ханд (12) – Гуаль (5)

«ЦСКА» – «Монако» 1:2 (0:2)

Голи: Звартс (76) – Бруннер (3), Фаті (43)

«Бранн» – «Лінкольн Ред Імпс» 2:1 (0:0)

Голи: Кастро (64, 81) – Гомес (59)

«Аталанта» – «Пафос» 3:1 (3:0)

Голи: Ельмас (1), Распадорі (18), Скамакка (44) – Вієль (88)

«Сінт-Трейден» – «Іберія 1999» 2:0 (1:0)

Голи: Ванвеземаель (11), Себауї (88)

«Фрайбург» – «Яблонець» 3:2 (1:1)

Голи: Гріфо (15), Павлович (автогол, 53), Еггештайн (65) – Русек (28), Куол (90+3)

«Хартс» – «Норшелланн» 1:1 (1:0)

Голи: Макенті (33) – Рейкшер (86)

«Твенте» – «Тун» 1:0 (0:0)

Голи: Зеррукі (65)

«Копенгаген» (Данія) – «Брага» 3:0 (0:0)

Голи: Ельюнуссі (49), Корнеліус (79, 86)

«Брайтон» – «Жальгіріс» 4:0 (2:0)

Голи: Рюттер (41, 53), Хіншелвуд (45+2), О'Райлі (67)

Турнірна таблиця

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Нагадаємо, що чемпіони Швеції та Андорри встановили сумний рекорд перед матчем Ліги конференцій.