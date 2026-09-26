Україна перемогла Угорщину в Лізі націй

Україна починає з перемоги боротьбу в Лізі націй

25 вересня відбувся матч першого туру групового етапу Ліги націй між збірними Угорщини та України. Про це повідомляє «Главком».

Передматчевий стан команд

Суперники не поїхали на Чемпіонат світу, тож у літнє вікно для поєдинків збірних зіграли спаринги. Збірна Угорщини спершу переграла Фінляндію (2:1). Дубль оформив форвард Варга. Згодом підопічні Россі здолали й збірну Казахстану (3:1). Забиті м'ячі оформили хавбеки Собослаї, Шефер і Раймунд Тот.

Натомість збірна України дебютувала під керівництвом Мальдери з перемоги над Польщею (2:0). Голами відзначилися форвард Яремчук і вінгер Ярмоленко. Натомість матч проти збірної Данії зупинили в другому таймі після того, як півзахисник Еріксен втратив свідомість. На той час «синьо-жовті» поступалися у рахунку (1:2). Єдиний м'яч забив вінгер Циганков.

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Хід гри

На початку та в середині першого тайму обидві команди створили кілька небезпечних моментів. Зокрема, після удару Лукаша українців урятувала поперечина.

На 42-й хвилині Україна відкрила рахунок. Після подачі Георгія Судакова Данило Сікан ударом головою відправив м'яч у сітку – 1:0. Саме за такої переваги українців команди пішли на перерву.

У другому таймі підопічні Андреа Мальдери здебільшого діяли другим номером, намагаючись ловити суперника на контратаках. Українці створили кілька перспективних моментів, однак збільшити перевагу не змогли. Угорці більше контролювали м'яч, проте до по-справжньому небезпечних атак справа доходила рідко.

У компенсований час Україна залишилася в меншості – за фол був вилучений Олександр Назаренко. Після цього між футболістами обох команд виникла сутичка, яку довелося рознімати арбітру.

Ліга націй. Група В2. Перший тур

Угорщина – Україна 0:1 (0:1)

Гол: Сікан, 42

Нагадаємо, що збірна Грузії сенсаційно поступилась Північній Ірландії у матчі Ліги націй – команди є суперниками збірної України по групі B2.