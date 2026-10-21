Гравець «Баварії» Кімміх пропустить матч Ліги чемпіонів через трагічну причину

Віцекапітану німецького гранда наразі не до футбольних справ

Півзахисник мюнхенської «Баварії» Йозуа Кімміх не братиме участі в поєдинку третього туру основного раунду Ліги чемпіонів через смерть батька. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу клубу.

Німець не допоможе «ротен» у протистоянні з лондонським «Арсеналом». Матч запланований на 21 жовтня. Поєдинок відбудеться на домашній арені «Баварії», яка висловила співчуття провідному хавбеку.

«У зв'язку з втратою в ближньому колі родини Йозуа Кімміх сьогодні не внесений до заявки на матч із лондонським «Арсеналом». Від імені сім'ї просимо поважати їхнє приватне життя і скорботу, а також утриматися від подальших з'ясувань і висвітлювання цієї теми в медіа», – йдеться в заяві.

Кімміх у нинішньому сезоні зіграв 10 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав чотири результативні передачі. Контракт німця з «Баварією» чинний до літа 2029 року.

До слова, раніше «Баварія» здобула Кубок Німеччини завдяки хет-трику форварда Кейна. «Ротен» розгромили «Штутгарт» (3:0) у фіналі. Перед цим мюнхенці завоювали чемпіонський титул Бундесліги.

Нагадаємо, переможець Ліги чемпіонів із «Баварією» Ніклас Зюле сенсаційно завершив кар'єру в 30 років. Оборонець припинив професіональні виступи після попереднього сезону. Останнім клубом у біографії центрбека стала «Боруссія» Д.