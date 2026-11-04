51 червона картка. У Бразилії футбольний матч завершився масовою бійкою

Бійка представників «Уберландії» та «Маморе» тривала близько 40 хвилин

Поєдинок у Бразилії завершився масштабною бійкою, за підсумками якої арбітр показав 51 червону картку – це стало антирекордом в історії світового футболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Globo.

Інцидент стався під час матчу молодіжного чемпіонату штату Мінас-Жераїс U-20 між командами «Уберландія» та «Маморе». На 54-й хвилині головний арбітр Фернанду Патрік вилучив футболіста «Уберландії», який вдарив суперника в живіт.

Після цього на суддю почали тиснути представники керівництва та тренер «Уберландії». Вони погрожували арбітру фізичною розправою, через що матч довелося зупинити.

Згодом зустріч відновили, однак уже за дві хвилини «Маморе» забила третій гол – рахунок став 3:1. Автор м'яча Даві Фернандеш Біттенкурт вирушив святкувати гол біля лави запасних суперників, супроводжуючи це провокаційними вигуками на адресу представників «Уберландії».

Це спровокувало масову сутичку, до якої долучилася практично всі гравці обох клубів, а також представники тренерських штабів. Матч достроково припинили, а для припинення безладів на стадіон викликали військову поліцію.

CENAS LAMENTÁVEIS😥 Confusão generalizada entre os elencos de Uberlândia X Mamoré pela semifinal da segunda divisão do mineiro sub-20. Jogo terminou após uma longa briga entre as equipes. 🎥 YouTube/Bola e Batom https://t.co/FihSKdGYlF — Mineiro Módulo 2🔺 (@mineiromodulo2) — Mineiro Módulo 2🔺 (@mineiromodulo2) November 2, 2026

Бійка тривала близько 40 хвилин. Унаслідок сутичок значних пошкоджень зазнали стадіон та приміщення під трибунами.

За підсумками інциденту арбітр показав 51 червону картку: 43 футболістам і ще 8 представникам тренерських штабів та персоналу команд. Загалом було вилучено 22 представника «Уберландії» та 29 – «Маморе».

Таким чином, було встановлено антирекорд світового футболу за кількістю вилучень в одному матчі.

Обидві команди отримали технічні поразки.

Нагадаємо, що ПСЖ став першим клубом в історії Ліги чемпіонів, який забив чотири голи за вісім хвилин гри.

ПСЖ грав у гостях із «Вільярреалом» у матчі четвертого туру загального етапу Ліги чемпіонів.

Парижани забили чотири голи протягом восьми хвилин матчу. На 9-й хвилині забив Жоау Невеш, на 12-й – Дезіре Дуе, на 13-й – Сенні Маюлю, на 17-й – Фабіан Руїс.