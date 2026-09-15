Екстренер «Шахтаря» залишився без роботи в Бразилії

Місцевий гранд пішов на організаційні висновки

«Греміо» з бразильського Порту-Алегрі звільнив Луїша Каштру з посади головного тренера команди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

65-річний португалець працював із «мушкетерами» з грудня. «Греміо» в останніх п'яти турах Серії A лише одного разу переміг за чотирьох поразок. Раніше колишня команда завершила виступи в Південноамериканському кубку.

Єдиним успіхом Каштру на чолі «Греміо» став тріумф у Чемпіонаті штату Ріу-Гранді-ду-Сул на старті сезону-2026. Замість чемпіона України 2019/20 з «мушкетерами» працюватиме Ренато Гаушо. Місцевий тренер уп'яте очолив «Греміо».

Для Каштру робота з «Греміо» була другим досвідом у Бразилії. У 2022-2023 роках він тренував «Ботафого» з Ріо-де-Жанейро. На чолі «переможних» португальський фахівець виграв чемпіонат штату.

До слова, ФІФА оцінить чергове розширення Чемпіонату світу. Розгляд питання підтвердив президент організації Джанні Інфантіно. На наступний Кубок світу можуть поїхати 64 національні команди.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.