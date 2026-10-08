Бразильські гранди конкурують за чемпіона Європи-2016 – ЗМІ

Хавбек зможе приєднатися до нової команди поза трансферним вікном

Півзахисник Ренату Санчеш потрапив до сфери зацікавлень бразильських «Сан-Паулу» та «Корінтіанса». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Foot Mercato.

Головним претендентом на португальця стали «триколірні». Спортивний директор «Сан-Паулу» Рафінья грав із Санчешем пліч-о-пліч у мюнхенській «Баварії». На заваді переходу стоїть трансферний бан ФІФА.

Керівна організація світового футболу покарала бразильський гранд забороною на реєстрацію нових виконавців. «Сан-Паулу» нещодавно підписав контракт на 25 млн євро з компанією Ticketmaster. Керівництво «триколірних» сподівається, що угода з новим спонсором дозволить владнати фінансові проблеми.

«Корінтіанс» намагатиметься скласти конкуренцію запеклим сусідам. Санчеш на початку вересня став вільним агентом, оскільки французький «Парі Сен-Жермен» розірвав із ним договір. Хавбек може приєднатися до будь-якого клубу безкоштовно.

На контракті з ПСЖ португалець перебував із 2022 року. Тоді парижани віддали за нього 15 млн євро французькому «Ліллю». Утім, у складі «Парі Сен-Жермен» Санчеш зіграв лише 27 поєдинків (два голи) та їздив орендами («Рома», «Бенфіка», «Панатінаїкос»).

Для хавбека проривним став дебютний сезон – кампанія 2015/16. Юніор несподівано став основним у складі лісабонської «Бенфіки» та поїхав на Чемпіонат Європи. Збірна Португалії із Санчешем в основі виграла той турнір, а вундеркінд за 35 млн перебрався до «Баварії».

До слова, ФІФА оцінить чергове розширення Чемпіонату світу. Розгляд питання підтвердив президент організації Джанні Інфантіно. На наступний Кубок світу можуть поїхати 64 національні команди.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.