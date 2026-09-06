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«Інтер» підписав історичний контракт із нападником збірної Італії

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Інтер» підписав історичний контракт із нападником збірної Італії
Франческо Піо Еспозіто вже зіграв дев'ять матчів у збірній Італії
фото: LaPresse

Вихованець залишиться в складі «нерадзуррі» на тривалий період

Міланський «Інтер» продовжив договір із форвардом Франческо Піо Еспозіто. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Новий контракт італійця з грандом розрахований до літа 2032 року. Укладена угода стала історичною. Цей контракт став першим в історії Серії A, підписаним на термін понад п'ять років.

«Нерадзуррі» скористалися зміною правил торік. У червні 2025 року в італійському футболі схвалили декрет щодо максимальної тривалості договорів. Замість максимальних п'яти тепер клуби можуть підписувати контракт на вісім років.

Еспозіто – вихованець «Інтера». До структури італійського гранда він потрапив ще дитиною. На дорослому рівні форвард дебютував у складі «Спеції», кольори якої захищав на правах оренди в 2023-2025 роках. У нинішньому сезоні Еспозіто зіграв три поєдинки, в яких оформив гол і асист.

До слова, раніше «Інтер» попрощався з квартетом футболістів. Колектив Крістіана Ківу покинули воротар Зоммер, оборонці Ачербі, де Врей та Дарміан. Контракти з ними були розраховані до 30 червня.

Нагадаємо, італійська «Болонья» призначила Доменіко Тедеско керманичем команди. Молодий фахівець підписав із «россоблу» контракт на два роки. Сторони передбачили опцію продовження співпраці ще на один.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Серія А ФК Інтер (Мілан)

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