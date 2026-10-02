Несподіваний конкурент грандів чемпіонату Англії забрав обидва призи місяця

Скромний клуб встановив історичне досягнення

Англійська Прем'єр-ліга віддала нагороди найкращим гравцю і тренеру вересня представникам «Брайтона». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт АПЛ.

Півзахисник Паскаль Гросс – найкращий футболіст місяця. Упродовж вересня досвідчений хавбек зіграв три поєдинки, в яких оформив два голи та три асисти. Він став першим в історії «чайок» гравцем із таким призом.

Натомість Фабіан Гюрцелер визнаний найкращим тренером місяця. Під його керівництвом «Брайтон» розписав нічию з «Лідсом» (1:1), розтрощив «Ковентрі» (5:0) та сенсаційно розгромив лондонський «Арсенал» (3:0). Такі результати дозволили «чайкам» піднятися у чільну трійку АПЛ.

«Брайтон» у нинішньому сезоні набрав 10 очок за п'ять турів. Підопічні Гюрцелера відстають від тих же столичних «канонірів» (12 пунктів) і «Манчестер Сіті» (15). У наступному турі «чайки» зустрінуться із «Сандерлендом» 10 жовтня.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.